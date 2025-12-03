Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

Cómo ver tu Spotify Wrapped: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

Spotify habilitó este miércoles su esperado Wrapped 2025 , la experiencia personalizada que cada diciembre permite a los usuarios revisar toda la música que escucharon durante el año , desde canciones, artistas y géneros hasta hábitos que cambian mes a mes.

La plataforma, que introdujo este concepto en 2015, asegura que la nueva edición es “más cautivadora, compleja y reveladora que nunca”.

Esta edición cuenta con funciones interactivas, clips exclusivos de tus artistas favoritos y datos generados con nuevas herramientas de análisis.

Cómo ver tu Wrapped 2025

Para acceder al resumen anual, solo debes abrir la app móvil de Spotify –tanto en iOS como Android– y asegurarte de tenerla actualizada.

En la parte superior del inicio aparecerá un carrusel dedicado a “2025 Wrapped” ; también puedes encontrarlo buscándolo directamente en la barra de búsqueda.

Para recibir un Wrapped personalizado, Spotify exige haber escuchado al menos 30 canciones durante más de 30 segundos y haber reproducido cinco artistas distintos entre enero y mediados de noviembre de 2025.

Las sesiones en Modo Privado o el contenido marcado como “Excluir del perfil de gustos” no cuentan para las estadísticas basadas en preferencias.

La experiencia está disponible para usuarios gratuitos y premium en casi todos los mercados donde opera Spotify.

Las novedades de Wrapped 2025

Este año, Spotify mantuvo los clásicos –como minutos escuchados, artistas y canciones más reproducidas– pero añadió cerca de una docena de nuevas historias y herramientas. Aquí las más interesantes:

Edad de escucha : compara tu gusto musical con el de personas de tu mismo grupo etario, analizando los años de lanzamiento de las canciones que más oyes.

Cuestionario de mejores canciones : un juego interactivo para adivinar qué tema marcó tu año.

Mejores álbumes : por primera vez, se muestra el ranking de los discos a los que más volviste.

Top Artist Sprint : visualiza cómo cambiaron tus artistas favoritos mes a mes.

Clasificación de fans : revela si te encuentras entre los mayores oyentes de tu artista favorito.

Archivo de escucha : una función con IA que entrega hasta cinco reportes sobre tus días más memorables de streaming.

Wrapped Party: una experiencia compartida que permite revisar el resumen del año con amigos.

Cómo se crea tu Wrapped

El resumen anual recoge escuchas reales entre enero y mediados de noviembre de 2025 , filtrando ruido blanco y otros audios de fondo para que el resultado refleje tu gusto y no usos funcionales de la plataforma.

Los minutos escuchados incluyen todo tipo de sesiones –incluso en modo privado–, pero cuando se trata de estadísticas basadas en gustos, las reproducciones ocultas no se contabilizan.

Las “Tus mejores canciones”, por ejemplo, se ordenan según el número total de streams que cada tema acumuló en tu cuenta durante el periodo medido.

Los artistas, canciones y discos más escuchados del mundo en 2025

Spotify también dio a conocer sus rankings globales, dominados una vez más por Bad Bunny, quien recuperó el primer lugar mundial por cuarta vez, acumulando 19,8 mil millones de reproducciones este año.

Top artistas globales 2025

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Top canciones globales 2025

“Die With A Smile” – Lady Gaga y Bruno Mars “BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish “APT.” – ROSÉ y Bruno Mars “Ordinary” – Alex Warren “DtMF” – Bad Bunny “back to friends” – sombr “Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, elenco de KPop Demon Hunters “luther (with sza)” – Kendrick Lamar y SZA “That’s So True” – Gracie Abrams “Wildflower” – Billie Eilish

Top álbumes globales 2025

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny KPop Demon Hunters (banda sonora de la película de Netflix) HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish SOS Deluxe: LANA – SZA Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter MAYHEM – Lady Gaga You’ll Be Alright, Kid – Alex Warren I’m The Problem – Morgan Wallen GNX – Kendrick Lamar Un Verano Sin Ti – Bad Bunny