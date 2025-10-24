Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad. Foto: referencial de la película Casi famosos

El audio Hi-Fi se refiere a la reproducción de sonido de muy alta calidad. También conocido como audio de alta fidelidad, busca ser lo más fiel posible a la grabación original .

Una buena experiencia de audio Hi-Fi puede revelar detalles en tus canciones favoritas que probablemente nunca antes habías notado. ¿Has oído las congas en la intro de Baby come back sobre la línea de bajo de Ronn Moss de Player?, ¿o la calidez del timbre del piano Steinway que ocupa Carole King en su disco Tapestry?, ¿o el arsenal de teclados eléctricos como el piano Rhodes y los sintetizadores analógicos que Herbie Hancock usa para su tema Sunlight? ¿O podrías ubicar a cada músico en la sección de vientos final de The National Anthem de Radiohead? Prueba escucharlas con audio Hi-Fi.

No es un sonido fuerte o bonito, según explica la revista especializada What Hi-Fi?, sino que auténtico y preciso. El objetivo principal de un sistema Hi-Fi es minimizar la distorsión y el ruido , permitiendo escuchar una canción tal y como fue ideada por el artista y el ingeniero de sonido.

¿Qué hace al audio Hi-Fi?

Para que el audio sea considerado de alta fidelidad, debe cumplir con ciertos estándares técnicos, los que garantizan una reproducción de sonido limpia y detallada.

Según la literatura de marcas conocidas en la industria, como Sonos, Devialet y Harman Kardon, el audio de alta fidelidad se caracteriza por su:

Baja distorsión : debe ser mínima , generalmente por debajo del 0.5%. Esto asegura que el equipo no añade sonidos no deseados a la señal original.

Respuesta de frecuencia amplia : debe ser capaz de reproducir todo el rango de frecuencias perceptibles para el oído humano , es decir, de 20 Hz a 20,000 Hz.

Mínimo ruido : una alta relación señal/ruido (SNR) indica que el nivel de la música es mucho mayor que el del ruido de fondo generado por los propios componentes electrónicos.

Buena separación de canales: en grabaciones estéreo, es clave que los sonidos de los canales izquierdo y derecho estén bien definidos para crear una escena sonora amplia y realista, como si estuvieras frente a los músicos.

Adecuadas para quienes buscan la mejor fidelidad sonora posible, las siguientes aplicaciones sobresalen por su compatibilidad con sistemas de audio externos, DAC y ecualización avanzada.

Las principales aplicaciones de música por streaming que permiten escuchar audio en calidad Hi-Fi (lossless o alta resolución) en 2025, y que están disponibles en Chile, son las siguientes:

Amazon Music HD: ofrece modo HD y Ultra HD con más de 7 millones de canciones en hasta 24 bits / 192 kHz. Precio de la suscripción en Chile: desde $4.550/mes.

Apple Music: streaming en FLAC (Apple Lossless Audio Codec) hasta 24 bits / 192 kHz y compatibilidad con Dolby Atmos, sin costo adicional para la calidad sin pérdida. Precio de la suscripción en Chile: desde $4.490/mes.

Deezer HiFi: streaming en FLAC 16 bits / 44,1 kHz (calidad CD), con una gran biblioteca y compatibilidad multiplataforma. Precio de la suscripción en Chile: desde $4.950/mes.

Qobuz: permite escuchar y comprar música en calidad de estudio, formato FLAC sin compresión hasta 24 bits / 192 kHz, ideal para música clásica y jazz. Precio de la suscripción en Chile: desde $4.259/mes.

Tidal: ofrece streaming en formato FLAC y Hi-Res hasta 24 bits / 192 kHz, siendo referencia para audiófilos y compatible con sistemas de alta gama. Precio de la suscripción en Chile: desde $4.149/mes.

Pros y contras del audio de alta fidelidad

A favor (Pros)

✅ La mejor calidad de sonido. Muchas personas desconocen cómo suenan realmente en su totalidad sus canciones favoritas hasta que escuchan un sistema de alta fidelidad en acción. Si te has acostumbrado a escuchar todo con los diminutos altavoces de una laptop o incluso con unos auriculares Bluetooth, es muy probable que te sorprendan la profundidad y los detalles del sonido de alta fidelidad.

✅ El sonido respeta la intención del artista y no se degrada con el tiempo (como ocurre con el vinilo y otros soportes físicos).

✅ A veces, incluso puede parecer que es una obra que escuchas por primera vez.

En contra (Contras)

❌ Se necesita un equipo especial. Unos buenos audífonos, en el espíritu de esta guía.

❌Los tamaños de los archivos son más grandes, por lo que requieres de una buena conexión a Internet y capacidad de almacenamiento.

