Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

La revista Time eligió a KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop) como la gran revelación de 2025 , un fenómeno global que ha desbordado cualquier expectativa y que, según el medio, “ha calado en la cultura popular con una velocidad imposible de anticipar”.

La película animada –estrenada por Netflix en junio– se convirtió en el título más visto en la historia de la plataforma y en un punto de inflexión para la influencia global del K-pop y la cultura coreana.

El reportaje de Time retrata una escena reveladora: un cine de Brooklyn lleno de niños con trenzas moradas que cantan al unísono las canciones del trío ficticio Huntr/x.

Para el medio, aquel momento dejó al descubierto lo que convirtió a la cinta en “una experiencia omnipresente, la más cercana a Frozen que ha visto la animación en la última década”.

Dirigida por Maggie Kang y Chris Applehans, la historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo de K-pop ‘Huntr/x’, quienes usan su música para fortalecer un escudo invisible que protege a la humanidad de demonios que se alimentan de almas.

Lo que comienza como una aventura fantástica termina en un mensaje profundo sobre identidad, autoaceptación y pertenencia.

De acuerdo con la revista, su mensaje “resuena tanto con los niños como con los adultos que crecieron reprimiendo partes de sí mismos”.

Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time. Foto: Revista Time

El éxito sin precedentes de Demon Hunters

Time subraya que el éxito de KPop Demon Hunters estaba lejos de ser inevitable.

No pertenece a una franquicia, su historia es completamente original y su presupuesto rondó los US$100 millones, una apuesta arriesgada para un mercado en el que la animación no derivada de marcas como Disney o Dreamworks suele enfrentar dificultades.

Sin embargo, los números hablan por sí solos: el video del éxito Golden acumula más de 800 millones de visitas en YouTube y estuvo 17 semanas liderando la lista Billboard Global 200 .

Celebridades como Andy Samberg, Kelly Clarkson o el tenista Novak Djokovic se han declarado fans.

La cinta llenó más de 1.300 funciones en cines alrededor del mundo durante su lanzamiento especial y se convirtió en la primera película de Netflix en liderar la taquilla global con US$18 millones.

Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time NETFLIX

La ola coreana

La revista destaca que el fenómeno impulsó una nueva etapa del hallyu –la ola de exportaciones culturales coreanas–, integrando elementos del K-pop, el anime y los K-dramas.

Para Kyong Yoon, académico citado por Time, la película muestra que la ola es ahora “más diversificada y más diaspórica”.

También subraya que la recepción en Corea del Sur fue sorprendentemente entusiasta, pese a que el equipo creativo es mayoritariamente norteamericano.

Ji-young Yoo, voz de Zoey, lo describe así: “Cada vez que salgo a la calle, suena al menos una canción de KPop Demon Hunters en alguna tienda o restaurante”.

El mensaje que conquistó al mundo

Para Time, otra clave del éxito es el mensaje de autoaceptación que atraviesa la historia. Arden Cho, voz de Rumi, dijo al medio: “Ver esos platos coreanos animados con tanta belleza significa todo”, recordando su infancia llena de burlas por su comida cultural.

El reportaje subraya que la película “validó experiencias que durante años fueron invisibilizadas”, especialmente para niños y jóvenes de ascendencia asiática.

Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time. Foto: Netflix NETFLIX

¿Habrá segunda parte?

Una secuela está programada para 2029, pero los creadores y Netflix adelantan que la historia podría expandirse antes en otros formatos.

Como concluye Time, el fenómeno marca un giro para la industria: “Demuestra que las nuevas voces son bienvenidas”.