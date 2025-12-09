Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

En un año televisivo marcado por cancelaciones inesperadas, intentos de rescatar fórmulas nostálgicas y algunos tropiezos de grandes creadores, también hubo producciones que lograron sobresalir por su ambición, creatividad o ejecución impecable.

Así lo destacó el Washington Post en su ranking de las 10 mejores series de 2025 , un listado que, según el medio, reconoce a aquellas obras que lograron “ser realmente originales o acertar con una fórmula tan trillada que, de alguna manera, resulte sólida y novedosa”.

Estas son las elegidas:

10. Chief of War (Apple TV+)

El drama histórico cocreado y protagonizado por Jason Momoa se adentra en dos décadas decisivas de la historia hawaiana previa a la unificación.

El Washington Post destacó que la serie es “magnífica, bien actuada y mucho más arraigada en la historia de lo que sugeriría su escena inicial” .

Aunque el final es narrativamente irregular, su despliegue visual y su enfoque no occidental la convierten en una de las apuestas más llamativas del año.

9. Slow Horses (Apple TV+)

Lejos de las largas esperas entre temporadas que caracterizan a otros éxitos, esta adaptación de las novelas de Mick Herron lleva cinco entregas en solo tres años sin perder calidad, dice el medio.

Para el Washington Post, esta temporada fue “sin duda la más divertida”. “Para una serie tan dura, la temporada termina con una nota tan conmovedora que es casi sentimental”, agregaron.

8. The Lowdown (FX)

Sterlin Harjo crea una especie de cine negro ambientado en Tulsa donde la ciudad se convierte en un personaje más.

Ethan Hawke interpreta a un “truthstorian”, una especie de periodista obsesivo que investiga a familias influyentes tras una muerte sospechosa.

El Washington Post define su universo como “un mundo extraño, dorado y roto”, y destaca que, más que un misterio, es un viaje inmersivo por un lugar lleno de personajes extravagantes.

7. Murderbot (Apple TV+)

Alexander Skarsgard da vida a un “SecUnit”, un híbrido entre androide y humano que, tras hackear su módulo de control, se vuelve adicto a ver series mientras intenta ocultar su autonomía recién descubierta.

Creada por los hermanos Weitz, la serie mezcla humor absurdo con reflexión existencial. El Washington Post la calificó como “uno de los experimentos televisivos más extraños y exitosos del año” .

6. The studio (Apple TV)

Esta sátira sobre Hollywood arrasó en los Emmy gracias a un elenco que incluye a Seth Rogen, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn y Catherine O’Hara. La serie sigue a un ejecutivo atrapado entre sus ambiciones y el caos interno de su estudio.

Según el Washington Post, “Seth Rogen es realmente divertido”, pero “Ike Barinholtz es aún mejor”, y los cameos –como el de Zoë Kravitz– elevan los momentos más flojos. Su mezcla de humor cáustico y crítica a la industria la convirtió en un fenómeno.

5. Adolescence (Netflix)

Este intenso drama policial se centra en las repercusiones familiares, legales y psicológicas tras un crimen cometido por un niño de 13 años.

Más que resolver un caso, la serie explora el origen del daño. Cada uno de sus cuatro episodios fue filmado en una sola toma, lo que el Washington Post describió como “una audacia técnica” que potencia su tono angustiante y realista.

Ben Blackall/Netflix

4. The Pitt (HBO)

Ambientada en una caótica sala de urgencias de Pittsburgh, esta ficción médica utiliza un formato en tiempo real al estilo 24, donde cada episodio representa una hora del mismo turno.

El Washington Post señaló que la serie “supera las expectativas a pesar de recurrir a tropos que conocemos demasiado bien”, logrando una mezcla eficaz de tensión, humanidad y precisión técnica.

3. Dying for Sex (FX)

Basada en un podcast, esta serie mezcla drama, humor y ternura mientras sigue a una mujer con cáncer terminal que emprende un viaje personal para sanar heridas sexuales antes de morir.

Protagonizada por Michelle Williams y Jenny Slate, el Washington Post la definió como “una serie extraña y especial” que, aunque suene oscura, es también “hermosa. Y brillante”.

2. Andor (Disney+)

La segunda temporada de esta serie del mundo de Star Wars profundiza en la transformación moral y política de Cassian Andor, retratando los costos humanos de la rebelión.

Para el Washington Post, pocas producciones consiguen ser “tremendamente inspiradoras” manteniendo un nivel tan alto de “pesimismo y ambivalencia”. Su mirada realista al universo Star Wars sigue recibiendo elogios.

Des Willie

1. The Rehearsal (HBO)

Nathan Fielder consolida su estatus como uno de los creadores más singulares de la televisión.

La serie, que ayuda a personas a “ensayar” situaciones complejas de la vida mediante recreaciones obsesivamente detalladas, alcanza nuevas capas filosóficas y narrativas en su segunda temporada.

El Washington Post afirma que Fielder es “uno de los creadores más inventivos, audaces, comprometidos e innovadores de la actualidad”, y recomienda verla “hasta el final” para apreciar sus revelaciones.