Estos fueron todos los ganadores del Copihue de Oro en su edición 2025
La edición número 20 del certamen de La Cuarta reunió a las figuras más destacadas del espectáculo chileno en TVN, donde se premiaron 19 categorías elegidas por votación popular.
Este jueves 4 de diciembre se realizó la edición número 20 de los Copihue de Oro, la tradicional premiación organizada por La Cuarta –y transmitida por TVN– que celebra a las figuras más destacadas del espectáculo, la televisión, las comunicaciones, la música y las redes sociales.
La ceremonia, que este año cumplió dos décadas, volvió a reunir a los personajes más importantes de la televisión nacional y la cultura pop chilena.
El evento se llevó a cabo en las dependencias de TVN y fue conducido por cuatro animadores de los principales canales de la TV chilena: Karen Doggenweiler de Mega, Cristián Riquelme de CHV, Francisco Saavedra de Canal 13 y María Luisa Godoy por TVN.
¿Cómo se escoge al ganador?
Ellos fueron los encargados de anunciar uno a uno a los ganadores de las 19 categorías escogidas por votación popular, proceso que mantuvo a usuarios y usuarias eligiendo a sus favoritos durante varias semanas.
Más allá del glamour y la competencia televisiva, la premiación también incluyó reconocimientos especiales a 24 Horas por sus 35 años en pantalla, además de homenajes a Cecilia Bolocco, Stefan Kramer y un tributo póstumo a Héctor “Tito” Noguera.
A continuación, el listado completo de ganadores:
Mejor animador - José Antonio Neme
Mejor animadora - Karen Doggenweiler
Mejor noticiero - Meganoticias (Mega)
Mejor matinal - Mucho Gusto (Mega)
Mejor Programa de Entretención - Detrás del Muro (Chilevisión)
Mejor Programa de Farándula - Que te lo digo (Zona Latina)
Mejor Programa de Viajes - Socios por el mundo (Canal 13)
Mejor Programa Deportivo - Todos Somos Técnicos (TNT Sports)
Mejor Programa por Streaming - Entre Broma y Broma
Mejor Podcast - Tomás va a morir
Mejor Creador de Contenido - Danilo 21
Mejor Programa Radial - Vamo a Calmarno (Radio Activa)
Canción Chilena del Año - “Ponte Lokita” - Katteyes y Kidd Voodoo
Artista del Año - 31 Minutos
Mejor Comediante - Pastor Rocha
Mejor Actuación - Francisco Melo
Mejor Ficción - Los Casablanca (Mega)
Rey Pop - José Antonio Neme
Reina Pop - Karla Melo
Premio a la trayectoria - Héctor Noguera
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.