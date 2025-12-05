Estos fueron todos los ganadores del Copihue de Oro en su edición 2025. Foto:Mario Tellez / La Tercera

Este jueves 4 de diciembre se realizó la edición número 20 de los Copihue de Oro , la tradicional premiación organizada por La Cuarta –y transmitida por TVN– que celebra a las figuras más destacadas del espectáculo, la televisión, las comunicaciones, la música y las redes sociales.

La ceremonia, que este año cumplió dos décadas, volvió a reunir a los personajes más importantes de la televisión nacional y la cultura pop chilena.

El evento se llevó a cabo en las dependencias de TVN y fue conducido por cuatro animadores de los principales canales de la TV chilena: Karen Doggenweiler de Mega, Cristián Riquelme de CHV, Francisco Saavedra de Canal 13 y María Luisa Godoy por TVN.

Estos fueron todos los ganadores del Copihue de Oro en su edición 2025

¿Cómo se escoge al ganador?

Ellos fueron los encargados de anunciar uno a uno a los ganadores de las 19 categorías escogidas por votación popular, proceso que mantuvo a usuarios y usuarias eligiendo a sus favoritos durante varias semanas.

Más allá del glamour y la competencia televisiva, la premiación también incluyó reconocimientos especiales a 24 Horas por sus 35 años en pantalla, además de homenajes a Cecilia Bolocco, Stefan Kramer y un tributo póstumo a Héctor “Tito” Noguera .

A continuación, el listado completo de ganadores :

Mejor animador - José Antonio Neme

Mejor animadora - Karen Doggenweiler

Mejor noticiero - Meganoticias (Mega)

Mejor matinal - Mucho Gusto (Mega)

Mejor Programa de Entretención - Detrás del Muro (Chilevisión)

Mejor Programa de Farándula - Que te lo digo (Zona Latina)

Mejor Programa de Viajes - Socios por el mundo (Canal 13)

Mejor Programa Deportivo - Todos Somos Técnicos (TNT Sports)

Mejor Programa por Streaming - Entre Broma y Broma

Mejor Podcast - Tomás va a morir

Mejor Creador de Contenido - Danilo 21

Mejor Programa Radial - Vamo a Calmarno (Radio Activa)

Canción Chilena del Año - “Ponte Lokita” - Katteyes y Kidd Voodoo

Artista del Año - 31 Minutos

Mejor Comediante - Pastor Rocha

Mejor Actuación - Francisco Melo

Mejor Ficción - Los Casablanca (Mega)

Rey Pop - José Antonio Neme

Reina Pop - Karla Melo

Premio a la trayectoria - Héctor Noguera