Estos son los 8 conflictos que Donald Trump asegura haber “resuelto” en el mundo. Foto: archivo.

El pasado viernes 5 de diciembre, la FIFA le entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un nuevo reconocimiento llamado Premio FIFA de la Paz.

El presidente del órgano rector del fútbol a nivel internacional, Gianni Infantino, declaró durante la instancia que se le fue concedido por “sus acciones excepcionales para promover la paz y la unidad en todo el mundo”.

“Esto es lo que queremos de un líder que se preocupa por su pueblo. Queremos vivir en un mundo seguro, en un mundo en paz. Queremos un mundo unido y, sin lugar a dudas, usted se merece el primer premio por sus logros. A su manera, pero lo ha conseguido. Y, como presidente, usted siempre tendrá mi apoyo y el apoyo de toda la comunidad del fútbol”, agregó, antes de entregarle el galardón.

Durante la misma ceremonia se realizó el sorteo del Mundial 2026, torneo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

En los meses previos —antes de que la líder opositora al régimen chavista en Venezuela, María Corina Machado, fuese anunciada como ganadora del Nobel de la Paz— , Trump y varios de sus partidarios habían planteado que él merecía dicho reconocimiento, principalmente a raíz de su rol en la mediación para conseguir un acuerdo de paz entre Israel y el grupo militante Hamas.

Sin embargo, distintos analistas y opositores han cuestionado si sus esfuerzos han sido realmente efectivos .

La reciente escalada militar entre Tailandia y Camboya se produjo menos de dos meses después de la firma de un acuerdo de paz entre ambos países, el cual fue impulsado por la administración Trump.

Durante la campaña presidencial que lo llevó a la Casa Blanca a principios de este año para un segundo periodo no consecutivo, Trump prometió que podría acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania de manera inmediata.

Sin embargo, aquello no se ha concretado y las conversaciones para alcanzar un potencial acuerdo de alto al fuego no han presentado avances significativos.

A principios de diciembre, los líderes de Ruanda y la República Democrática del Congo se reunieron en la Casa Blanca para firmar un acuerdo de paz mediado por la administración Trump.

El conflicto en África Central es, precisamente, uno de los ocho que Trump asegura haber “resuelto” desde que regresó al Despacho Oval en enero de este año.

Aunque las presiones de su administración han conseguido, en algunos casos, acuerdos de alto al fuego que se han mantenido en gran medida, en otros la violencia ha continuado, pese a las mediaciones de Washington.

A continuación encontrarás los conflictos que Trump asegura haber “resuelto” hasta ahora y la situación en la que se encuentran actualmente.

Estos son los 8 conflictos que Donald Trump asegura haber “resuelto” en el mundo. Foto: archivo.

1. República Democrática del Congo y Ruanda

El pasado jueves 4 de diciembre, los respectivos presidentes Félix Tshisekedi y Paul Kagame se reunieron en la Casa Blanca para firmar un acuerdo, el cual busca poner fin a “décadas de violencia y derramamiento de sangre” e incluye un tratado de integración económica entre las naciones africanas.

El pacto surgió después de meses de mediaciones por parte de Estados Unidos, la Unión Africana y Catar, y tras un acuerdo previo alcanzado en junio.

En dicha instancia se acordó coordinación en materia de seguridad, compromisos estatales para dejar de armar a grupos locales y compromisos para el retorno de las poblaciones de refugiados desplazadas desde el genocidio de Ruanda de 1994.

Antes de la firma del documento a principios de diciembre, Trump declaró que este acuerdo “formaliza los términos acordados en junio, incluyendo un alto el fuego permanente, el desarme de las fuerzas no estatales, garantías para que los refugiados vuelvan a sus casas y justicia y rendición de cuentas para todos aquellos que han cometido atrocidades ilegales”.

El mandatario estadounidense describió esa jornada como “un día muy importante”, ya que según aseguró, el pacto “pondrá fin a uno de los conflictos más prolongados, con más de diez millones de muertos”.

“Hoy nos comprometemos a poner fin a décadas de violencia y derramamiento de sangre, y a iniciar una nueva era de armonía y cooperación”, recalcó Trump.

No obstante, analistas y diplomáticos consultados por el Washington Post han precisado que una de las principales partes en el conflicto, el grupo rebelde M23, no participó en el acuerdo mediado por Estados Unidos .

En palabras de la exembajadora de Estados Unidos en Botsuana y miembro del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración del ahora expresidente Barack Obama, Michelle Gavin, “esto no ha resuelto el problema”.

Agregó que M23 ha seguido operando y que las fuerzas armadas aún no se han retirado del este del Congo tras el acuerdo .

Para el director de Human Rights Watch para África Central, Lewis Mudge, el pacto —que promete inversiones “significativas” en la industria de los minerales— “primero se trata de un acuerdo sobre minerales y, luego, de una oportunidad para la paz”.

“Que funcione dependerá de la supervisión continua del gobierno estadounidense y del apoyo del Congreso”.

En septiembre, Tshisekedi declaró que los acuerdos alcanzados en junio y mediados por Estados Unidos no habían acabado con los combates .

Acusó a Ruanda de no cumplir sus promesas y recalcó que hay una diferencia entre “la voluntad del presidente Trump y la situación real sobre el terreno”.

2. Guerra en Gaza

A principios de octubre, Israel y Hamas anunciaron que aceptaron un acuerdo de alto al fuego para acabar con los más de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Cabe recordar que los enfrentamientos estallaron el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas realizó una ofensiva directa contra Israel que dejó 1.200 muertos y 250 rehenes.

Tras dicho episodio, las fuerzas israelíes respondieron con ataques permanentes contra la Franja de Gaza, los cuales dejaron más de 70.000 muertos, según denuncian las autoridades sanitarias locales. A su vez, gran parte del enclave quedó destruido por los bombardeos.

En las semanas posteriores al anuncio de octubre de este año, el grupo militante ha devuelto a los rehenes israelíes que quedaban vivos y los restos de la mayoría de los fallecidos.

Aunque Israel ha seguido realizando ataques aéreos contra algunos objetivos en Gaza —los cuales han sido calificados por Hamas como violaciones del alto al fuego— , el acuerdo se ha mantenido en gran medida .

No obstante, no se tiene mayor claridad sobre qué ocurrirá en el enclave .

Se tiene previsto que, en la segunda fase del acuerdo, las partes aborden asuntos como el desarme de Hamas, la gobernanza en Gaza, y la seguridad y la reconstrucción de la Franja.

El plan prevé una “Junta de Paz” que supervisaría la gobernanza y la reconstrucción. Trump la presidiría, mientras que el exprimer ministro británico, Tony Blair, sería miembro.

Estos son los 8 conflictos que Donald Trump asegura haber “resuelto” en el mundo. Foto: archivo.

3. Israel e Irán

En junio de este año, Israel e Irán protagonizaron una serie de ataques mutuos que se extendieron por 12 días.

Estos iniciaron con un ataque israelí y se extendieron hasta alcanzar instalaciones clave para el programa nuclear iraní.

Los líderes de Israel han acusado que estas tenían el objetivo de desarrollar armas nucleares, lo que ha sido rechazado sostenidamente por Teherán.

El alto al fuego presionado por la administración Trump se ha mantenido hasta ahora .

4. Armenia y Azerbaiyán

En septiembre de 2023, tropas de Azerbaiyán se tomaron por la fuerza Nagorno-Karabaj, enclave que había sido administrado durante décadas por Armenia dentro de las fronteras internacionales reconocidas de Azerbaiyán.

A inicios de agosto de este año, los líderes de ambos países firmaron un acuerdo en la Casa Blanca, el cual incluía un marco de paz para resolver la disputa por la mencionada región.

Trump declaró en dicha instancia: “Ha sido mucho tiempo, 35 años de lucha, y ahora son amigos, y lo serán durante mucho tiempo”.

A raíz del pacto, Estados Unidos consiguió los derechos exclusivos para desarrollar un corredor de tránsito que une Azerbaiyán con el territorio en disputa de Najicheván, enclave rico en recursos energéticos ubicado entre Armenia, Irán y Turquía.

Sin embargo, el documento firmado en agosto fue principalmente una asociación económica, no un acuerdo de paz completo , según afirmaron analistas al citado periódico.

En esta línea, el embajador de Azerbaiyán en Estados Unidos, Khazar Ibrahim, enfatizó que el acuerdo mediado por Trump no era un acuerdo de paz formal.

Afirmó que su país no se ha adherido a esto último debido a que la Constitución de Armenia todavía se refiere al territorio reclamado por Azerbaiyán como armenio.

“Hemos sido muy claros: la Constitución armenia aún contiene reivindicaciones territoriales contra nosotros, por lo que no queremos un documento que no prospere”.

Ibrahim agregó que no considerarán posible la paz entre ambos países hasta que se modifique la Constitución armenia en el mencionado punto .

Sin embargo, el embajador valoró los esfuerzos de la administración Trump para mejorar las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia.

“Es esencial contar con una firme voluntad política de un líder mundial fuerte. Eso es lo que creo que faltaba y lo que creo que existe ahora”.

Luego de que ambas partes firmaran el acuerdo en agosto, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó como “preocupante” la posibilidad de que empresas estadounidenses se acerquen a la frontera norte de Irán .

5. India y Pakistán

El pasado 10 de mayo, India y Pakistán acordaron un alto al fuego tras 10 días de conflicto.

Aunque Pakistán afirmó que los esfuerzos de la administración Trump fueron esenciales para evitar que continuaran los combates, India negó la participación de Estados Unidos .

El abanderado republicano, por su parte, aseguró haber evitado una escalada entre ambos países.

Informaciones reunidas por el Post detallan que, el pasado 17 de junio, Trump y el primer ministro indio, Narendra Modi, tuvieron una llamada telefónica.

El contacto se dio después de que Trump abandonara anticipadamente una cumbre de líderes mundiales y cancelara una reunión presencial con Modi.

En la llamada, este último le dijo al presidente estadounidense que India “no acepta ni aceptará nunca la mediación” .

Estos son los 8 conflictos que Donald Trump asegura haber “resuelto” en el mundo. Foto: archivo.

6. Egipto y Etiopía

La administración Trump ha afirmado haber resuelto las tensiones entre Egipto y Etiopía, las cuales se han mantenido durante años por desacuerdos relacionados a derechos de agua y la Gran Presa del Renacimiento Etíope.

Esta se encuentra ubicada en Etiopía sobre el Nilo Azul, un afluente del Nilo arriba de Egipto.

La construcción de la presa hidroeléctrica, que inició hace 14 años, ha despertado intensas críticas de los líderes egipcios, quienes temen que pueda privar al país de su parte de las aguas del Nilo.

Pese a la atribución de la administración Trump, las partes no parecen haber llegado a un acuerdo ni han reportado haber logrado un pacto .

El abanderado republicano intentó mediar las tensiones durante su primer mandato en la Casa Blanca. Sin embargo, las negociaciones se estancaron.

Hasta el momento, no se tiene claridad sobre si se han reanudado las conversaciones durante el segundo gobierno de Trump .

Cuando el citado periódico consultó a las embajadas de Egipto y Etiopía en Washington, no respondieron a sus solicitudes de comentarios sobre el estado de la disputa y el rol que ha tenido el presidente estadounidense en la mediación.

A pesar de lo anterior, las tensiones entre ambos países parecen haber disminuido .

Según han planteado distintos analistas, aquello podría deberse, en parte, a que se han registrado fuertes lluvias en la región.

Una de las principales preocupaciones de Egipto es cómo Etiopía gestionará la presa hidroeléctrica en tiempos de sequía.

Estos son los 8 conflictos que Donald Trump asegura haber “resuelto” en el mundo. Foto: archivo.

7. Serbia y Kosovo

Aunque Serbia y Kosovo no han estado involucrados en un conflicto activo desde finales de la década de 1990, el mandatario estadounidense ha afirmado que evitó nuevos episodios de violencia.

La presidenta kosovar, Vjosa Osmani, ha respaldado las afirmaciones de Trump y ha acusado al país vecino de planear un ataque contra su territorio en mayo, antes de la intervención del republicano.

En declaraciones reunidas por el Post, la mandataria atribuyó a Trump la prevención de que estallara una guerra, pero se negó a entregar más información al respecto .

Aseguró que los detalles eran “clasificados”.

“Lo que puedo decir en este momento es que Serbia ha renovado sus esfuerzos por poner en peligro la paz”, dijo Osmani.

Por su parte, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha rechazado cualquier plan de ataque.

8. Tailandia y Camboya

Las tensiones entre Tailandia y Camboya se intensificaron el pasado 24 de julio, luego de que las fuerzas tailandesas realizaran ataques aéreos contra el territorio del país vecino, con el que comparte una disputada frontera de unos 814 kilómetros.

Aquella ofensiva fue respondida con ataques de artillería.

Dos días después, Trump declaró a través de su red social, Truth Social: “Acabo de hablar con el primer ministro de Camboya sobre el cese de la guerra con Tailandia. Llamo al primer ministro interino de Tailandia ahora mismo para solicitar también un alto al fuego y el fin de la guerra, que actualmente se libra”.

“Casualmente, estamos negociando con ambos países, pero no queremos llegar a ningún acuerdo con ninguno de ellos si están en guerra. ¡Y se lo he dicho!”, agregó el mandatario estadounidense.

El 28 de julio, Trump anunció que las partes habían alcanzado un alto al fuego e instruyó a sus equipos que reanudaran las negociaciones.

En ese entonces, aseguró: “He puesto fin a muchas guerras en solo seis meses. ¡Estoy orgulloso de ser el presidente de la paz!” .

Aunque Tailandia y Camboya se comprometieron a ampliar el acuerdo en octubre, las tensiones se incrementaron en diciembre, luego de que ambas partes se acusaran mutuamente de haber transgredido el pacto .

Este lunes 8 de diciembre, las fuerzas tailandesas realizaron ataques aéreos en la frontera con Camboya, tras denunciar que uno de sus soldados murió y otros siete resultaron heridos por disparos provenientes del lado camboyano.

Hasta el momento, la situación ha dejado al menos cuatro civiles muertos y 35.000 evacuados.