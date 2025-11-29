Muertos en Gaza superan los 70.000 tras más de dos años de guerra pese al alto el fuego

El Ministerio de Salud de Gaza informó este sábado que el número de palestinos fallecidos superó los 70.000 desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en 2023. La cifra continúa aumentando pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, mientras cuerpos siguen siendo recuperados entre los escombros y se reportan nuevos incidentes letales.

Personal del Hospital Nasser confirmó que dos hermanos palestinos, de 8 y 11 años, murieron en el sur de Gaza tras un ataque atribuido a un dron israelí cerca de una escuela que albergaba desplazados en Beni Suhaila. El Ejército israelí, por su parte, señaló que había abatido a “dos personas” que cruzaron a un área controlada por Israel y actuaron de forma “sospechosa”, sin mencionar a los menores.

El Ministerio de Salud gazatí, administrado por Hamás pero considerado generalmente confiable por organismos internacionales, indicó que al menos 352 palestinos han muerto desde que comenzó la tregua, cifra que no distingue entre civiles y combatientes. Israel afirma que sus ataques apuntan a milicianos que violan el alto el fuego.

Tregua bajo presión y denuncias cruzadas

Israel y Hamás se acusan mutuamente de incumplir el acuerdo de alto el fuego. El grupo islamista pidió nuevamente a los mediadores internacionales que presionen a Israel para detener lo que describe como violaciones sistemáticas de la tregua .

La guerra comenzó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 muertos en Israel y más de 250 personas secuestradas . La mayoría de los rehenes o sus restos han sido devueltos durante ceses al fuego o acuerdos posteriores.

En paralelo, Estados Unidos presentó un plan en fase inicial para definir el futuro del enclave devastado tras más de dos años de conflicto. El documento contempla la creación de una fuerza internacional de estabilización, una autoridad transicional bajo supervisión del presidente Donald Trump y la posibilidad de un camino hacia un estado palestino independiente.

Muertos en Gaza superan los 70.000 tras más de dos años de guerra pese al alto el fuego Rizek Abdeljawad

Escalada de violencia en Siria, Líbano y Cisjordania

La tensión regional sigue extendiéndose. Autoridades sirias informaron que 13 personas murieron después de que fuerzas israelíes asaltaran el viernes una aldea, argumentando que buscaban detener a miembros de un grupo armado que planeaba ataques en Israel.

En Líbano, Israel intensificó sus bombardeos contra sitios de Hezbollah, asegurando que el grupo intenta rearmarse. Hezbollah llamó al papa León XIV, de visita en su primer viaje al extranjero, a condenar la “injusticia y agresión” israelí, pese al alto el fuego que hace un año puso fin a una guerra de 14 meses.

En Cisjordania, palestinos acusaron a soldados israelíes de ejecutar a dos hombres el jueves en un operativo captado por cadenas de televisión árabes. El Ejército israelí informó que abrió una investigación. La violencia de colonos también aumentó: la Media Luna Roja Palestina reportó 10 heridos en ataques registrados este sábado en una aldea cercana a Belén.