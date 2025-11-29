Unicef alerta que cerca de 9.300 niños en Gaza corren riesgo de muerte ante la llegada del invierno palestino
La directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, declaró que "demasiados niños en Gaza continúan padeciendo hambre, enfermedades y exposición al frío, condiciones que ponen en riesgo sus vidas. Cada minuto cuenta para proteger a estos niños".
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó este sábado que casi 9.300 niños y niñas menores de cinco años en Gaza padecen desnutrición aguda, por lo que presentan una vulneración extrema ante el invierno palestino.
Esta estación invernal traerá consigo “la propagación de enfermedades y aumenta el riesgo de muerte” en los niños.
De acuerdo a Europa Press, la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, declaró que “a pesar de los avances, miles de niños y niñas menores de cinco años siguen sufriendo desnutrición aguda en Gaza, mientras que muchos más carecen de refugio, saneamiento y protección adecuados contra el invierno”.
“Demasiados niños en Gaza continúan padeciendo hambre, enfermedades y exposición al frío, condiciones que ponen en riesgo sus vidas. Cada minuto cuenta para proteger a estos niños”, informó Russell.
Según el medio, una encuesta de Unicef dio a conocer que dos de cada tres niños y niñas menores de cinco años consumieron dos o menos de los ocho grupos de alimentos recomendados, tales como cereales, pan o harina.
Con ello, de acuerdo a Europa Press, Unicef ha llevado a Gaza más de 5.000 tiendas de campañas familiares, 247.000 lonas impermeables, 692.000 mantas, 50.500 colchones y 206.000 conjuntos de ropa de invierno.
