Condenan a tres sujetos por homicido con arma de fuego en La Serena

El Tribunal Oral en Lo Penal de La Serena condenó a tres personas por un homicidio ocurrido a fines de diciembre del año 2024.

En total, lo individuos fueron condenados por un homicidio simple y por porte ilegal de arma de fuego. Los hechos se cometieron en el sector del Arrayán Costero de la región de Coquimbo.

El siniestro ocurrió al interior de la parcela donde vivían los tres sujetos. De acuerdo a la Fiscalía, los hombres tenían la intención de dar muerte a la víctima. Por ello, uno de ellos le disparó a la víctima en el vientre con un arma de fuego.

Además, los sujetos atacaron al padre de la víctima.

El fiscal de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Unidad de Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad (SAC), Nicolás Nicoreanu, informó que “la prueba esencial del juicio fueron los testimonios de los testigos civiles, padre del fallecido y el hermano sobreviviente”.

Ellos “declararon de forma contundente, clara y precisa, sumada a la pericia científica de autopsia que corroboró sus dichos”.