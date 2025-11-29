Revisa los cortes y desvíos de tránsito que se registrarán por el evento de cierre de la Teletón 2025

Este sábado 29 de noviembre se implementará un amplio perímetro de cortes y desvíos en torno al Estadio Nacional, debido al evento de cierre de la Teletón 2025, según señaló Transporte Informa.

Las restricciones se extenderán desde la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo 30 de noviembre, por lo que se recomendó a automovilistas y vecinos optar por rutas alternativas y evitar circular por el sector.

De acuerdo con el plan de tránsito, las calles que rodean el coliseo estarán total o parcialmente restringidas, con el objetivo de facilitar el acceso de peatones, equipos técnicos y servicios de emergencia que operarán durante la jornada.

Calles afectadas

Los cortes consideran un bloqueo perimetral en torno al Estadio Nacional y vías adyacentes . Entre las principales calles afectadas se encuentran:

Av. Grecia , entre Obispo Orrego y calle Los Tres.

Calle Campos de Deportes , en toda su extensión, con cierres en:

Los Pesadores (ambos lados). Suárez Mujica (ambos lados). General Miranda (ambos lados). Intersección con Crescente Errázuriz.

Av. Marathon , entre Av. Grecia y Guillermo Mann.

Carlos Dittborn , entre Av. Marathon y Av. Lo Encalada.

Pedro de Valdivia , entre Av. Grecia y calle Las Encinas.

Av. Pedro de Valdivia , desde Av. Grecia hacia el sur, incluyendo desvíos exclusivos para residentes.

Carlos Dittborn con calle Los Jazmines, con acceso restringido solo a vecinos.

Cabe señalar que el sector será controlado por personal de tránsito y Carabineros para asegurar el flujo de miles de asistentes que llegarán al recinto deportivo.