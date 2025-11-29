Papelón en Paraguay: presidente de Recoleta ingresa como jugador y rompe récord de edad en Primera División

La última fecha del Torneo Clausura de Paraguay dejó un hecho inusual. Luis Vidal, presidente de Recoleta, ingresó a la cancha como jugador en el tramo final del duelo ante Nacional. Eso lo transforma en el futbolista de mayor edad en participar en la Primera División de Paraguay. Con 51 años, 11 meses y 20 días, superó el registro que ostentaba Nelson Bernal.

El ingreso se produjo en el minuto 91, con el marcador igualado. La sustitución fue autorizada y validada por la planilla oficial del encuentro. La presencia de Vidal en cancha no ocurrió de improviso. En septiembre ya había integrado la nómina de suplentes en un partido de la Copa Paraguay ante Atyrá, aunque entonces no sumó minutos.

Ante consultas sobre una posible investigación por su doble rol, Vidal afirmó que toda su documentación está vigente ante la Asociación Paraguaya de Fútbol. Señaló que figura como jugador activo de manera ininterrumpida desde 2019 y que no existe una disposición que impida a un dirigente desempeñarse en cancha si cumple los requisitos de inscripción.

🟡⚫️ENTRÓ EL PRESI



🔁Con 51 años, 11 meses y 20 días, ingresó al campo de juego Luis Vidal, el presidente de Recoleta, para jugar los últimos minutos del partido contra Nacional por la fecha 22 del Clausura.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2025 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/B5XXIlJLlg — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 28, 2025

“Vengo jugando hace siete años en partidos oficiales, continuado, año a año, inscripto en los registros de la APF, recibí copas, medallas de la Intermedia como jugador y como presidente, convertí goles en clasificación de Copa Paraguay, en partidos oficiales en la B, en partidos oficiales en Tacuary, del 2019 hasta el 2024, y este año estoy inscripto, tengo los papeles en regla. Estuve en la Copa Paraguay en el banco y volví a estar en el banco ayer. Soy un jugador elegible, no sé qué puede ser”, lanzó.

Agregó que su papel como dirigente no interfiere en su habilitación deportiva y mencionó el caso de Juan Sebastián Verón, quien disputó la Copa Libertadores mientras era presidente de Estudiantes de La Plata, como antecedente de compatibilidad entre funciones administrativas y deportivas. “Habrá mucha gente a la que no le guste pero hasta donde yo sé, no está prohibido y no le hace daño a nadie”, señaló.

La temporada de Recoleta también terminó con un resultado significativo en lo colectivo. El club cerró el Clausura en el sexto puesto con 32 puntos. En el Apertura había finalizado séptimo con 27 unidades. El acumulado de 59 puntos en la tabla anual le permitió asegurar un cupo en la Copa Sudamericana 2026, lo que representa su primera clasificación a un torneo internacional.