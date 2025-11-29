BLACK SALE $990
    El Deportivo

    Tragedia en Lima: hincha de Palmeiras muere tras caer de un bus en la previa de la final de la Libertadores

    El deceso se produjo cuando el fanático bailaba y celebraba mientras el vehículo estaba en movimiento. El Verdao envió un sentido mensaje tras su fallecimiento, mientras que la hinchada canceló el banderazo antes del crucial encuentro.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La hinchada de Palmeiras en Lima previo a la final de la Libertadores.

    La final de la Copa Libertadores moviliza todo Brasil. Palmeiras y Flamengo definirán al nuevo campeón del continente en el Monumental de Lima. Precisamente, en ese contexto es que ocurrió una tragedia en la capital peruana, ya que un fanático del Verdao falleció en la previa del crucial encuentro.

    Según informó ATV Noticias, el hincha murió tras caer de un bus y golpearse la cabeza. Se trata de Brunelli Dezotti, de 38 años y nacido en Sao Paulo, quien era médico urólogo especializado en cirugía robótica.

    Testigos aseguraron que el fanático iba a bordo de un Mirabus, unidad de transporte turístico. El vehículo se transportaba por la Costa Verde, circuito de playas que recorre el litoral limeño. Mientras se encontraba bailando y celebrando, el médico resbaló y cayó de cabeza al suelo. El accidente ocurrió a eso de las 16 horas de este viernes 29 de noviembre.

    Tras el fallecimiento y para solidarizarse con la familia y cercanos al médico, la hinchada del Palmeiras suspendió el banderazo que se iba a realizar en el hotel de concentración del plantel del Verdao.

    Tragedia en Perú

    El médico llevaba unos días en Perú. Incluso, previo a la final de la Libertadores, había visitado la ciudad inca de Machu Pichu, entre otros destinos turísticos. Sin embargo, su objetivo principal era asistir al crucial partido entre Palmeiras y Flamengo.

    Una vez producido el incidente, sus compañeros avisaron rápidamente al conductor del bus. El hincha recibió los primeros auxilios tras sufrir una hemorragia craneal. Posteriormente, fue trasladado a la clínica Maison de Santé, ubicada en Chorrillos.

    No obstante, el recinto médico informó que Dezotti llegó sin signos vitales debido a la gravedad de la lesión que sufrió en la cabeza. Los esfuerzos fueron en vano.

    La llegada de representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional terminó por confirmar al deceso del hincha brasileño.

    La noticia sacudió al Palmeiras. De hecho, el propio club dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales: “La Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la CONMEBOL Libertadores, programada para este sábado (29). Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza”, escribieron.

