    El Deportivo

    Más caras que la Champions League: los precios de las entradas para la final de la Copa Libertadores

    El sábado, Flamengo y Palmeiras define el título del máximo torneo sudamericano a nivel de clubes, en Lima.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Flamengo y Palmeiras disputan la final de la Copa Libertadores el próximo sábado, en Lima.

    La final de la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina. Después de diez meses y 154 partidos, incluidas las fases previas, los equipos brasileños de Flamengo y Palmeiras definen el título el sábado 29 en la ciudad de Lima, la capital peruana.

    Ambas escuadras reeditan el partido decisivo de la temporada 2021, cuando el exequipo de Jorge Valdivia derrotó por 2-1 a los cariocas, encuentro que solo encontró su epílogo en el tiempo suplementario, para que los paulistas levantaran su tercer trofeo en esta competición.

    “En este momento, lo único que hay que hacer es preparar a los jugadores para esta final de la Copa Libertadores de la mejor manera posible y darles un camino muy claro de lo que tienen que hacer en el campo para intentar ganar. Todavía queda mucho camino por recorrer. Lo único que pienso es: me preguntaste cómo estoy mentalmente, estoy más feliz que nunca haciendo lo que me apasiona”, aseguró Filipe Luis, técnico del Fla del volante chileno Erick Pulgar, tras el empate 1-1 del martes ante Atlético Mineiro, resultado que lo dejó a un triunfo de conquistar el Brasileirao.

    Coincidentemente, los mismos rivales que disputan el título del torneo continental están palmo a palmo en busca de la corona local. En la misma jornada, Palmeiras cayó 3-2 en su visita a Gremio en Porto Alegre y quedó a cinco puntos del equipo de Río de Janeiro, con dos fechas por disputar.

    “No es normal, hay cosas que no lo son y tenemos que reflexionar sobre lo que es mejor para el fútbol. No es normal tener una fecha FIFA y estar sin jugadores… ¡Ah, pero el equipo jugó mal y el entrenador es responsable!... Sí, pero no es normal. No es normal fallar en todos los partidos como estamos y tener poco tiempo para recuperarnos. No es normal jugar un partido tres días antes de la competición más importante de Sudamérica. No es normal competir en otra competición dos días después”, se quejó Abel Ferreira, DT de Verdao, después de la derrota en tierras gaúchas.

    Entradas caras

    Al margen de las circunstancias y los prolegómenos, el estadio Monumental de Lima está listo para la fiesta de la final, a pesar de que todavía quedan algunos ingresos para asistir al partido.

    No ha sido fácil para los hinchas de ambos equipos para hacerse con un ticket para ese encuentro. No solo por la distancia que separa a la capital de Perú de Sao Paulo o Río de Janeiro, sino también por el precio de las entradas.

    Los ingresos salieron a la venta el 4 de noviembre pasado. Los más baratos comienzan en los 95 dólares, de acuerdo a la información que proporciona el sitio oficial de la Conmebol, ubicaciones correspondientes a las cabeceras del recinto del club Universitario. Las otras cuestan US$ 200 y US$ 320.

    Sin embargo, el precio de las entradas es, incluso, más onerosa que los derechos para presenciar la final de la Champions League. De acuerdo con la información proporcionado por la UEFA y publicada por el diario Marca, el valor del boleto para ver la goleada 5-0 de PSG sobre Inter de Milán partió en los 81 dólares.

    Se trata de los tickets llamados Fans First, reservados para los aficionados de los equipos. Las siguientes categorías se tasaron en 208 de la divisa norteamericana y, luego, 752 de la misma moneda. La más cara se vendió 1.100 dólares, aunque la reventa puede llegar hasta los 30 mil de la misma unidad monetaria, solo el día del partido.

