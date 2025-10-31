OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita

O Verdao venció 4-0 a los ecuatorianos después de caer por 3-0 en la ida, disputada en Ecuador. Es la primera vez que un equipo logra dar vuelta una serie con esa desventaja. En la definición se medirá a Flamengo, tal como en 2021.

Rodrigo Fuentealba 
Rodrigo Fuentealba
Palmeiras goleó a LDU y dio vuelta un resultado histórico para avanzar a la final de la Libertadores. FOTO: @Libertadores.

Palmeiras sacó a relucir toda su jerarquía copera en la Copa Libertadores y alcanzo una clasificación heroica. O Porco venció como local por un expresivo 4-0 a Liga Deportiva Universitaria y se instaló en la final de la Copa Libertadores tras revertir la goleada que recibió en la ida.

La derrota de 3-0 en la capital ecuatoriana, en la ida de la semifinal, desató una verdadera crisis en el equipo paulista. Virales se hicieron las imágenes en las que Leila Pereira, presidenta del club, reprendía uno por uno a sus jugadores, a los gritos y en fuertes términos.

Reprimenda que surtió un efecto inmediato. O Verdao adelantó sus líneas desde el primer minuto y agobió a la escuadra de la mitad del mundo. Sin embargo, el trabajo de Vitor Roque y José Manuel López no lograba dar con el arco.

Justo en el cuarto de hora, un centro de Bruno Fuchs encontró al bien ubicado al argentino, pero su remate de cabeza se fue desviado cuando la parcialidad local ya celebraba la conquista.

Aunque la primera conquista no tardó en llegar. A los 20 minutos, Allan ganó en el costado derecho y levantó al área, donde el paraguayo Ramón Sosa desvió suavemente el balón para derrotar a Alexander Domínguez y poner el 1-0 para Palmeiras.

Conquista que encendió al cuadro brasileño, pero que carecía de la profundidad necesaria para insinuar una remontada histórica. Incluso, cerca del final de la primera parte, un remate de cabeza de Lisandro Azulgaray estuvo próximo al empate.

En el cuarto minuto de descuento, O Verdao volvió a golpear la puerta de los quiteños. Andreas Pereira puso una pelota en el área y la zaga de Liga la sacó solo a medias. El balón quedó picando en el punto penal y Fuchs remató con certeza para el 2-0.

Heroico

Los ecuatorianos sintieron el golpe, mientras que los brasileños ganaron en confianza. A esa altura, los paulistas estaban más cerca del tercero que su rival del descuento.

De esa manera quedó claro a los 49 minutos. El uruguayo Joaquín Piquerez levantó desde la izquierda y Flaco López cabeceó hacia abajo, disparo que el meta Domínguez sacó de emergencia con un pie.

Tercera cifra que se concretó a los 68’. El recién ingresado Raphael Veiga remató la jugada que el propio volante inició. Aprovechó la asistencia de Vitor Roque y puso el 3-0 que desató la algarabía en el Allianz Parque.

Tiago Nunes, técnico de LDU no encontraba las respuestas. Decidió la salida del chileno Fernando Cornejo y renovó la línea de volantes para intentar tener un poco más el balón.

Pero O Porco era un verdadero torbellino. A los 78’, Allan se llevó a tres jugadores en la derecha y Carlos Gruezo le terminó cometiendo penal. Veiga no dudó y puso el 4-0 cuando quedaban solo ocho minutos para el epílogo.

Suficiente para que Palmeiras alcance la séptima final de Copa Libertadores de su historia, torneo en el que ya tiene tres coronas. En esta nueva aventura reeditará la definición de 2021, cuando derribó a Flamengo, en su último título. De paso, será la quinta final entre dos equipos brasileños de las últimas seis.

