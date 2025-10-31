En vivo: Liga de Quito visita a Palmeiras por un lugar en la final de la Copa Libertadores
El equipo ecuatoriano llega a Brasil con una cuenta de ahorro, pero el Verdao se hace fuerte de local. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a Minuto
Palmeiras 2-0 Liga de Quito
Global: 2-3
49′. Se salva Liga. López cabecea y Domínguez alcanza a meter la mano para evitar el tercero.
46′. Cambio en LDU. Entra Pastrán y sale Alzugaray.
Comenzó el segundo tiempo. Palmeiras está a un gol de igualar la serie.
Termina el primer tiempo. Palmeiras se va a camarines con gran parte de la tarea hecha. LDU no ha logrado mostrar su juego.
El gol. Jugada preparada que le queda Fuchs, el cual le pega con borde externo y marca el segundo.
45′+4′. Gooooooooooooooooooool de Palmeiras.
45′+3′. Tarjeta Amarilla. Mina es amonestado en LDU por falta en el centro del campo.
45′. Descuentos. Se agregaron tres minutos más a esta primera parte.
43’. Era linda y buena. Un ataque de LDU crea peligro, pero todo se anula por una posición de adelanto.
35′. Se salva LDU. Roque iba solo en busca del arco, remata y la pierna de Mina se cruza justo para evitar el segundo.
30′. Es un monologo el partido. Palmeiras tiene el balón y busca el arco contrario. El segundo gol está latente.
26′ Tarjeta Amarilla. Quintero es amonestado en LDU por bajar a López.
25′. Tarjeta Amarilla. Gómez es amonestado en Palmeiras por falta en el centro del campo.
La apertura de la cuenta.
El gol. Sosa cabecea en área chica y la mete en el segundo palo para anotar el primero del partido.
20′. Gooooooooooooooooooool de Palmeiras.
17′. Tiro de Palmeiras. Piquerez le pega cruzado al primer palo. Ataja Domínguez.
14′. Cabezazo. López le gana a todos por el aire y casi anota el primero para Palmeiras.
11′. La primera de LDU. Quinteros termina una carga con remate. Demasiado desviado.
6′. Palmeiras reclama penal. Pero la repetición de la jugada deja claro que López se deja caer.
3′. Otra del Verdao. Roque aparece en el segundo palo y cabecea. Desviado.
2′. Avisa Palmeiras. López agarra un rebote y dispara, pero sale desviado ese balón.
Comenzó el partido. Palmeiras debe remontar tres goles para eliminar a LDU.
Los elegidos de Palmeiras.
La formación de Liga de Quito.
Liga llega a Brasil con una buena cuenta de ahorro. Le ganó 3-0 en Ecuador a Palmeiras.
Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.