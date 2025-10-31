En vivo: Liga de Quito visita a Palmeiras por un lugar en la final de la Copa Libertadores

¡¡19 MINUTOS Y HAY LUGAR PARA LA ÉPICA!! ¡¡GOL DE RAMÓN SOSA PARA EL 1-0 (1-3 GLOBAL) DEL PALMEIRAS ANTE LIGA DE QUITO!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nBwiZ7PB6Y