En vivo: Racing y Flamengo se enfrentan por el paso a la final de la Copa Libertadores
El elenco argentino necesita dar vuelta la llave para avanzar. En el duelo de ida, el Mengao se impuso por 1-0.
Minuto a minuto
Racing Club 0-0 Flamengo
La formación de Flamengo. El volante chileno Erick Pulgar es titular.
La formación de Racing. El guardameta chileno Gabriel Arias es suplente.
Bienvenidos. Racing recibe a Flamengo en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores y tu lo puedes vivir junto a El Deportivo.
