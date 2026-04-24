El bloqueo a Ormuz obliga a Estados Unidos a desplegar tres portaaviones en el golfo Pérsico por vez primera desde 2003

La incorporación en las últimas horas del portaaviones ‘George H.W. Bush’ a la flota estadounidense en Oriente Próximo representa un fenómeno sin precedentes en más de 20 años, desde el apogeo de las guerras de Irak y Afganistán en 2003, según ha recordado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM).

El ‘George H.W. Bush’ se encuentra ya en la zona de operaciones del CENTCOM tras partir el pasado 31 de marzo de la base naval de Norfolk, en Virginia, y atravesar el canal de Mozambique, en la punta sur de África, hasta el océano Índico.

El portaaviones se suma al ‘Abraham Lincoln’ y al buque insignia de la Marina estadounidense, el ‘Gerald R. Ford’ para consolidar el bloqueo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al perímetro del estratégico estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán.

Los tres portaaviones forman parte de un despliegue marítimo de una docena de buques de combate contando a los destructores ‘Spruance’, ‘Michael Murphy’, ‘Donald Cook’, ‘Mahan’, ‘Winston S. Churchill’, ‘Frank E. Petersen’, ‘Mason’, ‘Ross’ y ‘Bainbridge’.

Sumando todo este potencial, Estados Unidos cuenta ahora con más de 200 aeronaves (entre ellas F-18, F-35, así como helicópteros MH-60 y aviones para aerotransporte CNM-22B Osprey) y 15.000 marineros e infantes de marina en la zona para consolidar un cierre perimetral que, hasta ahora, ha impedido el paso a más de una treintena de cargueros.

Además, el despliegue militar de Estados Unidos en la zona ha incautado dos petroleros vinculados a Irán, uno de ellos en aguas del océano Índico.