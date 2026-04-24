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    China rechaza las palabras de Trump y niega que uno de los buques interceptados en Ormuz fuera “un regalo” a Irán

    “China rechaza cualquier acusación o implicación que carezca de base fáctica”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino.

    Por 
    Europa Press
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    El Gobierno de China ha rechazado este viernes las acusaciones vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que uno de los buques recientemente interceptados por las fuerzas estadounidenses en los alrededores del estrecho de Ormuz era “un regalo” Beijing a Irán.

    “China rechaza cualquier acusación o implicación que carezca de base fáctica”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, que ha indicado que “el comercio internacional normal entre países no debe verse afectado o socavado”, según ha informado el diario chino ‘Global Times’.

    Trump anunció el martes una prórroga del acuerdo de alto el fuego temporal con Irán -tras una petición en este sentido por parte de Pakistán, que está ejerciendo de mediador- y sostuvo que las fuerzas estadounidenses habían interceptado un “regalo de China” a Teherán, en el marco de su citado bloqueo al estrecho de Ormuz.

    Más sobre:IránChinaDonald TrumpOrmuz

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