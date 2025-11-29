ONU insta a Israel a investigar las denuncias sobre torturas en Gaza

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas pidió a Israel la creación de una comisión de investigación ad hoc para examinar las denuncias sobre torturas contra la población palestina que se han intensificado desde el comienzo de la ofensiva contra la Franja de Gaza del 7 de octubre de 2023.

“El Comité expresó su profunda preocupación por los informes que indicaban una política estatal de facto de tortura y malos tratos organizados y generalizados durante el período que abarca el informe, que se ha intensificado gravemente desde el 7 de octubre de 2023”, dijo en un comunicado la agencia de la ONU.

El documento critica la falta de un instrumento dentro de la legislación interna de Israel que tipifique el delito de tortura, incluso resalta que bajo la denominada defensa del estado de necesidad, las fuerzas policiales y militares israelíes puede eximir su responsabilidad cuando ejercen violencia física en los interrogatorios.

Además el organismo de Naciones Unidas criticó al Estado israelí por la utilización de medios especiales como métodos de coerción para interrogar a los presos que no son conocidos públicamente.

Asimismo, el Comité denunció que las políticas israelíes sobre el territorio palestino ocupado suponen condiciones de vida crueles, inhumanas o degradantes para sus ciudadanos, según los testimonios recogidos en las denuncias.

Detenciones administrativas

La violencia ejercida por los colonos israelíes en Cisjordania, así como las detenciones administrativas de los ciudadanos palestinos que viven en este territorio también han alcanzado niveles sin precedentes, dijo la ONU.

Agregó que recientemente más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde los ataques del 7 de octubre.

El jueves, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron a más de 350 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército israelí desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigencia del alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

En total, la cifra de fallecidos a causa de la ofensiva desatada por las fuerzas de Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 asciende a 69.799, mientras que los heridos se sitúan en 170.972.