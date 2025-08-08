SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Armenia y Azerbaiyán firman ante Trump un acuerdo para zanjar cuatro décadas de conflicto

El presidente estadunidense resaltó durante la ceremonia celebrada en Washington que los dos países "se comprometen a detener para siempre los combates".

Por 
Europa Press
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Ilham Aliyev de Azerbaiyán y el primer ministro Nikol Pashinyan de Armenia, el 8 de agosto de 2025, en la Sala del Gabinete. Foto: Casa Blanca/Daniel Torok Daniel Torok

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, han suscrito en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un acuerdo con el que ambos países se comprometen a poner fin a un conflicto que se remonta cuatro décadas atrás y que ha estado marcado por disputas territoriales como las de Nagorno Karabaj.

Trump ha resaltado durante la ceremonia celebrada en Washington que los dos países “se comprometen a detener para siempre los combates”, gracias a un pacto que abre la puerta también a la normalización de las relaciones entre los dos países vecinos y que implica el “respeto” recíproco de “la soberanía y de la integridad territorial”.

Asimismo, ha destacado que este hito “increíblemente positivo para el futuro de toda la región” del Cáucaso dará pie otras oportunidades en materia de desarrollo económico y de cooperación en sectores clave, entre ellos el de la defensa.

Trump ha anunciado el levantamiento de las restricciones impuestas en Estados Unidos en 1992 a la cooperación militar con Azerbaiyán, algo por lo que Aliyev se ha mostrado especialmente “agradecido”. De hecho, el líder azerí no ha escatimado elogios para su homólogo estadounidense, ya que entiende que sin su labor el acuerdo “no habría sido posible”.

Un sentimiento compartido con Aliyev, que ha resaltado el “compromiso personal” de Trump con la paz en la región, gracias a la cual se ha sellado un compromiso que “allanará el camino para terminar con décadas de conflicto” y abrir “una nueva era basada en el pleno respeto de la soberanía”.

Durante la comparecencia, los tres líderes han dedicado todo tipo de calificativos positivos a un día “histórico”, catalogado incluso de “milagro” por el presidente de Azerbaiyán. Aliyev y Pashinyan han defendido incluso ante los medios que Trump se merece el premio Nobel de la Paz, planteando la posibilidad de que ambos presenten una petición conjunta ante el Comité Noruego.

El presidente de Estados Unidos, que ha agradecido el gesto, ha aprovechado también la ocasión para reivindicar sus logros diplomáticos en distintos contextos como contraposición a las malas prácticas que le atribuye a su predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden, a quien ha acusado directamente de no esforzarse para que Bakú y Ereván acercaran posturas. “Probablemente lo intentó 12 minutos y no funcionó”, ha ironizado.

El acuerdo entre las dos exrepúblicas soviéticas también supone un golpe geopolítico para su antiguo amo imperial, Rusia. A lo largo de las casi cuatro décadas de conflicto, Moscú ejerció de mediador para ampliar su influencia en la estratégica región del Cáucaso Sur, pero su influencia se desvaneció rápidamente tras lanzar la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Más sobre:ArmeniaAzerbaiyánEE.UU.TrumpAliyevPashinyanNagorno KarabajMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reportan tirador activo en Universidad de Emory en Atlanta: recinto realizó llamado a “correr, esconderse, luchar”

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica

Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

El 11% de los detenidos en inédito operativo de la PDI y Carabineros son extranjeros

Virus respiratorios: Autoridades informan que ocupación de camas críticas para adultos alcanzó 91% a nivel nacional

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

5.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica
Chile

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

El 11% de los detenidos en inédito operativo de la PDI y Carabineros son extranjeros

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario
Negocios

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario

Fuerte salto de acciones de SQM empuja a la Bolsa de Santiago a máximos históricos

Empresas Hites cierra una de sus tiendas en Concepción y firma lo atribuye a “su plan estratégico”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón
El Deportivo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón

Joaquín Niemann tiene un estreno para el olvido en el LIV de Chicago y Mito Pereira renace en la primera ronda

Palestino sigue en la pelea de arriba: abre la fecha derrotando a un Iquique cada vez más complicado

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Reportan tirador activo en Universidad de Emory en Atlanta: recinto realizó llamado a “correr, esconderse, luchar”
Mundo

Reportan tirador activo en Universidad de Emory en Atlanta: recinto realizó llamado a “correr, esconderse, luchar”

Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?