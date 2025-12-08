Cuatro civiles muertos y 35 mil evacuados en nueva escalada militar entre Tailandia y Camboya.

El Ejército de Tailandia realizó ataques aéreos este lunes en la frontera con Camboya, tras denunciar que uno de sus soldados murió y otros siete resultaron heridos por disparos provenientes del lado camboyano. Los hechos ocurren en medio de nuevas tensiones entre ambos países durante las últimas 24 horas.

El portavoz militar tailandés, Winthai Suvaree, afirmó que “los soldados tailandeses fueron atacados con armas de fuego, resultando un fallecido y varios heridos”, por lo que Bangkok decidió “utilizar aviones para atacar objetivos militares” en distintas zonas fronterizas.

Camboya sostiene otra versión. El ministro de Información, Neth Pheaktra, aseguró que al menos cuatro civiles murieron y nueve resultaron heridos por fuego tailandés en las provincias de Preah Vihear, Oddar Meanchey y Beanteay Meanchey.

Calificó los ataques como “actos de guerra brutales, bárbaros y beligerantes”. Según Phnom Penh, sus fuerzas no respondieron al fuego.

Cuatro civiles muertos y 35 mil evacuados en nueva escalada militar entre Tailandia y Camboya en la frontera

La portavoz del Ministerio de Defensa camboyano, Maly Socheata, denunció además que tropas tailandesas “dispararon contra civiles inocentes” en aldeas de Beanteay Meanchey, usando “armas pequeñas y pesadas, atacando indiscriminadamente zonas residenciales”.

Desde Tailandia, el primer ministro Anutin Charnirakul aseguró que su país “nunca ha deseado la violencia ni ha iniciado una agresión”, pero advirtió que “no tolerará violaciones de su soberanía”. Añadió que el gobierno está dispuesto a “implementar todas las medidas necesarias para mantener la seguridad nacional”.

Miles de evacuados

El aumento de la violencia obligó a evacuar 35.000 personas en áreas tailandesas próximas a la frontera, mientras miles de residentes camboyanos también abandonaron sus hogares. Ambas naciones reportaron además choques menores el domingo.

Las tensiones se producen pese al acuerdo de paz firmado en octubre pasado en Malasia, con mediación del presidente estadounidense Donald Trump, el cual quedó en duda tras un incidente con minas que llevó a Tailandia a suspenderlo temporalmente en noviembre.

Bangkok y Nom Pen mantienen una histórica disputa territorial desde hace más de un siglo por zonas definidas en un mapa elaborado por Francia en 1907, cuando Camboya era colonia. La frontera, de 820 kilómetros, ha sido escenario recurrente de enfrentamientos y desplazamientos masivos.