VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Cuatro civiles muertos y 35 mil evacuados en nueva escalada militar entre Tailandia y Camboya

    Las tensiones se producen pese al acuerdo de paz firmado en octubre pasado en Malasia, con mediación del presidente estadounidense Donald Trump.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Cuatro civiles muertos y 35 mil evacuados en nueva escalada militar entre Tailandia y Camboya.

    El Ejército de Tailandia realizó ataques aéreos este lunes en la frontera con Camboya, tras denunciar que uno de sus soldados murió y otros siete resultaron heridos por disparos provenientes del lado camboyano. Los hechos ocurren en medio de nuevas tensiones entre ambos países durante las últimas 24 horas.

    El portavoz militar tailandés, Winthai Suvaree, afirmó que “los soldados tailandeses fueron atacados con armas de fuego, resultando un fallecido y varios heridos”, por lo que Bangkok decidió “utilizar aviones para atacar objetivos militares” en distintas zonas fronterizas.

    Camboya sostiene otra versión. El ministro de Información, Neth Pheaktra, aseguró que al menos cuatro civiles murieron y nueve resultaron heridos por fuego tailandés en las provincias de Preah Vihear, Oddar Meanchey y Beanteay Meanchey.

    Calificó los ataques como “actos de guerra brutales, bárbaros y beligerantes”. Según Phnom Penh, sus fuerzas no respondieron al fuego.

    Cuatro civiles muertos y 35 mil evacuados en nueva escalada militar entre Tailandia y Camboya en la frontera

    La portavoz del Ministerio de Defensa camboyano, Maly Socheata, denunció además que tropas tailandesas “dispararon contra civiles inocentes” en aldeas de Beanteay Meanchey, usando “armas pequeñas y pesadas, atacando indiscriminadamente zonas residenciales”.

    Desde Tailandia, el primer ministro Anutin Charnirakul aseguró que su país “nunca ha deseado la violencia ni ha iniciado una agresión”, pero advirtió que “no tolerará violaciones de su soberanía”. Añadió que el gobierno está dispuesto a “implementar todas las medidas necesarias para mantener la seguridad nacional”.

    Miles de evacuados

    El aumento de la violencia obligó a evacuar 35.000 personas en áreas tailandesas próximas a la frontera, mientras miles de residentes camboyanos también abandonaron sus hogares. Ambas naciones reportaron además choques menores el domingo.

    Las tensiones se producen pese al acuerdo de paz firmado en octubre pasado en Malasia, con mediación del presidente estadounidense Donald Trump, el cual quedó en duda tras un incidente con minas que llevó a Tailandia a suspenderlo temporalmente en noviembre.

    Bangkok y Nom Pen mantienen una histórica disputa territorial desde hace más de un siglo por zonas definidas en un mapa elaborado por Francia en 1907, cuando Camboya era colonia. La frontera, de 820 kilómetros, ha sido escenario recurrente de enfrentamientos y desplazamientos masivos.

    Cuatro civiles muertos y 35 mil evacuados en nueva escalada militar entre Tailandia y Camboya en la frontera
    Más sobre:CamboyaTailandiaInternacionalEnfrentamientosMilitarFrontera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió reconstruir Siria post guerra civil

    Fiscalía de Los Ríos investiga hallazgo de cadáver en Máfil: podría ser joven desaparecido hace 10 días

    Partido Libre desconoce elecciones en Honduras y denuncia injerencia de Trump

    Dos viviendas resultaron afectadas tras incendio estructural en Recoleta: no hubieron personas heridas

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial

    Expulsan de Chile a ciudadano colombiano con cuatro órdenes de captura por diversos delitos, incluido homicidio

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    3.
    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    4.
    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    5.
    Universidad de Concepción tiene nuevo técnico y La Nona Muñoz acuerda con Palestino

    Universidad de Concepción tiene nuevo técnico y La Nona Muñoz acuerda con Palestino

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Servicios

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mujer fallece tras paro cardiorrespiratorio en plena Ruta 68 en dirección hacia Valparaíso
    Chile

    Mujer fallece tras paro cardiorrespiratorio en plena Ruta 68 en dirección hacia Valparaíso

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial
    Negocios

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial

    Barómetro Unab: “la economía mostró señales más consistentes de recuperación”

    Netflix sigue los pasos de Disney y blinda la marca Stranger Things en Chile: registra desde wafles hasta bicicletas

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares
    Tendencias

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    La emoción de Joaquín Larrivey tras el ascenso de Deportes Concepción: “El fútbol no deja de darme alegrías”
    El Deportivo

    La emoción de Joaquín Larrivey tras el ascenso de Deportes Concepción: “El fútbol no deja de darme alegrías”

    Lamine Yamal explica su elección por España antes que Marruecos: “El fútbol europeo se ve más”

    “En nombre de FIFA”: Gianni Infantino ofrece disculpas por desaire que vivió Lionel Scaloni en sorteo del Mundial 2026

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)
    Cultura y entretención

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió reconstruir Siria post guerra civil
    Mundo

    Presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió reconstruir Siria post guerra civil

    Partido Libre desconoce elecciones en Honduras y denuncia injerencia de Trump

    Cuatro civiles muertos y 35 mil evacuados en nueva escalada militar entre Tailandia y Camboya

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile