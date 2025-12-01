Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares

La devastación es a gran escala en el sudeste asiático, donde durante una semana entera las lluvias torrenciales y el viento se suman a los deslizamientos de barro, que han dejado cientos de personas atrapadas. Los países afectados son Indonesia, Malasia, Tailandia y Sri Lanka, viviendo este último país las peores inundaciones en una década.

El ciclón Ditwah golpeó Sri Lanka este viernes, desencadenando deslizamientos de tierra en el centro del país y devastando Colombo, su capital. En tanto, el ciclón Senyar, que se formó cerca del estrecho de Malaca, tocó Sumatra, la isla más grande de Indonesia, provocando también deslizamientos.

En el archipiélago indonesio los muertos de momento estarían en 604, lo que se suma a los al menos 176 muertos en Tailandia y los 366 en Sri Lanka. En total, los muertos en la región del sudeste asiático superan los 1.100, a los que se suman unos 800 desaparecidos y millones de desplazados.

Según Sky News, los equipos de rescate están buscando a 464 personas desaparecidas en Indonesia y otras 367 en Sri Lanka, después de que un ciclón y otras tormentas provocaran inundaciones y deslizamientos de tierra en la región.

Deslizamiento de tierra en Malalak, Indonesia.

El Presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, declaró que la nación se enfrentaba al “mayor y más desafiante desastre natural de nuestra historia”, tras el aumento de 366 muertos por el ciclón Ditwah el lunes. Con 367 personas aún desaparecidas y más de un millón de afectados, incluyendo pueblos enteros bajo el agua, las autoridades temen que el número de fallecidos aumente considerablemente en los próximos días.

Si bien el ciclón ya pasó por el país y ahora azota la costa sur de India, se siguen pronosticando fuertes lluvias e inundaciones en algunas partes de la isla. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra no dejaron casi ningún rincón sin tocar, con muertes reportadas en más de la mitad de los 25 distritos del país, y evacuación de personas en más de 20 distritos, lo que ha desbordado las labores de respuesta a emergencias.

El lunes los equipos de rescate, con la ayuda de personal y aeronaves de India, seguían intentando llegar a zonas que habían quedado inaccesibles debido a las fuertes inundaciones. Más de 15 mil viviendas han sido destruidas, según una evaluación inicial realizada el domingo y que fue citada por las Naciones Unidas. La destrucción a nivel nacional representa un duro revés para el país de 23 millones de habitantes, que se recupera de una serie de golpes: tres décadas de guerra civil que terminaron en 2009, el devastador tsunami del Océano Índico en 2004 y, más recientemente, ataques terroristas y una crisis económica.

Gente transportándose en Hat Yai, Tailandia.

Con sus 280 millones de habitantes, Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, también sufrió fuertemente con los ciclones del estrecho de Malaca. Al menos 604 han muerto, y hay 464 desaparecidos. El Presidente indonesio, Prabowo Subianto, dijo que “lo peor ya ha pasado, ojalá”, durante una visita a la provincia de Sumatra septentrional el lunes, añadiendo que el gobierno estaba centrado en entregar ayuda.

Tanto Sri Lanka como Indonesia han desplegado personal militar para ayudar a las víctimas de las devastadoras inundaciones. Millones de personas se han visto afectadas por lo que ha sido una combinación de ciclones tropicales y fuertes lluvias monzónicas.

En Tailandia, el viceprimer ministro, Thamanat Prompow, visitó Hat Yai, una de las zonas más afectadas en el país. Desde ahí informó que se había ordenado a las autoridades provinciales encargadas del suministro agua y electricidad que restablecieran los servicios de inmediato. Además, aseguró que se estaban distribuyendo lámparas solares.

En Hat Yai, la ciudad más afectada y un centro comercial del sur, cayeron 335 mm de lluvia el 21 de noviembre, la mayor cantidad en un solo día en 300 años, seguida de días de lluvias torrenciales.

En total se trata de tres ciclones que afectan la región: Senyar, Ditwah y Koto. La tormenta tropical Koto se convirtió brevemente en un tifón sobre el Mar de la China Meridional (conocido también como mar del Este o mar de Filipinas Occidental) a finales de la semana pasada, marcando el decimocuarto de la temporada de tifones del Pacífico Occidental. Desde entonces se ha debilitado, pero sus efectos se están sintiendo a medida que se acerca a Vietnam, con fuertes lluvias previstas sobre la costa y centro del país.

Inundaciones en las afueras de Colombo, Sri Lanka.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), casi un millón de personas en los 25 distritos de Sri Lanka se han visto afectadas por los deslizamientos de tierra. Más de 180 mil personas de más de 51 mil familias se encuentran refugiadas en 1.094 centros de seguridad gubernamentales, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. Se estima que el ciclón ha provocado una de las inundaciones más graves que Sri Lanka ha sufrido desde principios de la década de 2000.

Solo en este país las evaluaciones iniciales indican que más de 15 mil viviendas han sido destruidas. Más de 200 carreteras permanecen intransitables, al menos 10 puentes han resultado dañados y tramos de la red ferroviaria y la red eléctrica nacional se han visto afectados por el fenómeno climático. En tanto, las inundaciones a lo largo del río Kelani, que atraviesa Colombo, siguen dificultando el acceso e interrumpiendo el flujo de las comunidades afectadas, lo que complica las operaciones de rescate y socorro. El acceso al agua potable también sigue siendo una gran preocupación, ya que varias zonas informan de un suministro escaso o nulo.