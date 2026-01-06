SUSCRÍBETE POR $1100
    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026

    Del romance contemporáneo al misterio clásico: estas son algunas de las adaptaciones de libros que el cine y el streaming preparan para este 2026.

    Por 
    Constanza Llefi
    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026

    Desde romances que evolucionan con el paso del tiempo hasta clásicos de la literatura reinterpretados desde una mirada contemporánea, los próximos estrenos demuestran que las buenas historias trascienden el papel.

    Según el New York Times, estas son algunas de las adaptaciones literarias más esperadas y prometedoras que llegarán al streaming y a la gran pantalla este 2026.

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026

    Gente que conocemos en vacaciones de Emily Henry

    La novela de romance contemporáneo trata sobre la historia de dos mejores amigos con personalidades opuestas: Poppy (interpretada por Emily Bader) y Alex (interpretado por Tom Blyth).

    Ambos hicieron la promesa de viajar a algún lugar del mundo juntos a vacacionar todos los años, sin embargo, en uno de esos encuentros, algo salió mal y ahora Poppy está decidida a arreglar su amistad y probar si esta puede llegar a ser algo más.

    El libro que inspiró esta historia fue publicado en 2023 y rápidamente se consolidó como un best seller y un favorito del género del romance.

    Esto le consiguió una adaptación en formato de película en Netflix, que se estrenará este viernes 9 de enero.

    El misterio de las siete esferas de Agatha Christie

    Agatha Christie se ha transformado en una de las escritoras con más adaptaciones a la pantalla a lo largo del tiempo. En este caso, Netflix se suma para traer Las siete esferas, una adaptación contemporánea de la enigmática novela publicada en 1929.

    La historia gira en torno a un grupo de jóvenes de la alta sociedad de Londres que se ven envueltos en una conspiración inesperada cuando una aparente broma da paso a un crimen que ninguno sabe cómo explicar. Esto, pronto se transforma en un rompecabezas de sociedades secretas y verdades ocultas.

    La adaptación llegaría en formato de miniserie de tan solo 3 capítulos el 15 de enero a las pantallas de Netflix, protagonizada por la actriz inglesa Mia McKena Bruce y contando con la participación de otros actores de renombre como Martin Freeman y Helena Bonham Carter.

    Te doy mi corazón de Julia Quinn

    La famosa historia de Los Bridgerton vuelve a Netflix para su cuarta temporada, abarcando una de las historias de romance más esperadas por los fanáticos de la saga de libros.

    En esta ocasión, la atención se va a centrar en el segundo hermano mayor de la familia: Benedict Bridgerton (interpretado por Luke Thompson), el espíritu libre de la familia que se enamora de una sirvienta llamada Sophie Baek (interpretada por Yerin Ha) al verla en un baile de máscaras, asimilandose al cuento de la Cenicienta.

    No hay duda de que la serie se ha vuelto una de las favoritas del catálogo que ofrece la plataforma, construyendo una base de fanáticos fieles que esperan pacientemente su estreno el próximo 29 de enero.

    Cumbres Borrascosas de Emily Brontë

    La clásica novela gótica Cumbres borrascosas se prepara para regresar a la gran pantalla en una ambiciosa adaptación cinematográfica dirigida por Emerald Fennell. El proyecto estará protagonizado por Jacob Elordi y Margot Robbie, una dupla que ha despertado expectación tanto en los amantes de la literatura clásica como en nuevas audiencias.

    La cinta mostrará el romance de Catherine Earnshaw y Heathcliff, una historia que sin duda se caracteriza por ser compleja, intensa y vengativa. De todas maneras, esta versión apuesta por reinterpretar el relato desde un punto de vista más moderno, con el desafío de no perder la esencia que convirtió a la novela en un referente.

    La película llegará a los cines el 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín. Con este estreno, la adaptación se perfila como una de las apuestas más esperadas del año.

    No te olvidaré de Colleen Hoover

    Tras el gran éxito que tuvo Romper el círculo, la última adaptación cinematográfica de la autora Colleen Hoover se prepara para hacer su regreso a la pantalla grande, esta vez con No te olvidaré.

    La película se encargará de retratar la conmovedora historia de Kenna Rowan (interpretada por Maika Monroe), una mujer que intenta rehacer su vida tras pasar cinco años en prisión debido a la muerte accidental de su novio. La protagonista intenta desesperadamente poder reencontrarse con su hija, a quien dejó atrás, sin embargo, esto se le hace un desafío.

    La adaptación del libro de la autora número uno en ventas del New York Times hará su gran estreno en cines el día 13 de febrero, justo a tiempo para San Valentín.

    En un escenario donde el streaming y el cine buscan historias con identidad y respaldo, la literatura vuelve a posicionarse como una fuente de relatos capaces de emocionar, intrigar y conectar con distintas generaciones. Estas adaptaciones no solo reafirman la identidad de estas obras, sino que invitan a redescubrir un nuevo formato.

