    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    La actriz canadiense, reconocida por su extensa carrera en cine y televisión, falleció este viernes, según informó TMZ.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién era Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años. Foto: Europapress Yui Mok/PA Wire/dpa

    La actriz canadiense Catherine O’Hara, reconocida internacionalmente por su participación en películas como Mi Pobre Angelito (Home Alone) y por su rol estelar en la serie Schitt’s Creek, falleció el viernes a los 71 años.

    La información proviene del portal estadounidense de espectáculos TMZ, donde dos fuentes tendrían “conocimiento directo” de su muerte.

    Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su deceso.

    Quién era Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años. Foto: Europapress

    O’hara y sus roles más conocidos

    O’Hara se convirtió en una figura icónica del cine y la televisión gracias a una carrera que abarcó varias décadas y géneros.

    Fue ampliamente recordada por su papel como Kate McCallister la madre de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) en las dos primeras entregas de Mi Pobre Angelito, películas que se convirtieron en clásicos de la comedia familiar y también de las navidades.

    Además de su trabajo en cine, la actriz ganó gran popularidad por interpretar a Moira Rose en Schitt’s Creek (2015), la serie de comedia canadiense que se transformó en un fenómeno de culto y le valió reconocimiento internacional.

    O’Hara apareció en 80 episodios de la producción.

    Quién era Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    La amplia trayectoria de O’hara

    Su filmografía incluye también créditos notables en comedias de humor absurdo como Best in Show (2000) y A Mighty Wind (2003), así como su participación en Beetlejuice, otro título que quedó marcado en la cultura pop.

    Más recientemente, O’Hara formó parte del elenco de la serie de Apple TV+ The Studio, junto a Seth Rogen, por lo que recibió una nominación al Emmy por su labor actoral.

    Asimismo, la actriz compartió elenco con el actor chileno Pedro Pascal, al aparecer en tres capítulos de la serie The Last of Us.

    Durante su carrera, la actriz obtuvo múltiples reconocimientos: en 2020 ganó un premio Emmy por su trabajo en Schitt’s Creek, y había recibido su primer Emmy en 1982 por contribuciones como guionista para la serie de comedia de sketches SCTV Network 90.

    Catherine O’Hara nació y creció en Toronto, como la sexta de siete hijos. Fue en el rodaje de Beetlejuice (1988) donde conoció a su futuro esposo, el diseñador de producción Bo Welch; se casaron en 1992 y tuvieron dos hijos, Matthew y Luke.

