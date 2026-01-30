“Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

A mitad del 2025, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, implementó una iniciativa conocida como “Cero ocio”, para que los presos puedan trabajar construyendo escuelas para las comunidades del país.

Como parte de este plan, los reclusos realizan tareas que incluyen desde la albañilería y la pintura hasta la carpintería y la electricidad .

Las imágenes de las operaciones muestran a decenas de individuos vestidos con uniformes de trabajo amarillos, quienes manipulan brochas, palas y distintos tipos de elementos para dar forma a los colegios.

Durante su permanencia en el poder, Bukele ha adoptado múltiples medidas para combatir masivamente la violencia de las pandillas o “Maras”.

La que más destaca su administración es el llamado Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel que según ha informado el gobierno salvadoreño tiene la capacidad para recluir a 40.000 personas.

La prisión de máxima seguridad abrió sus puertas a finales de enero de 2023.

Según datos oficiales del gobierno salvadoreño, se ha registrado una caída significativa de la tasa de homicidios con el paso de los años , hasta el punto en que se pasó de 106,3 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 2,4 en 2023.

Cifras de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito afirman que, en 1994, el país reportaba 134,78 homicidios por cada 100.000 habitantes.

De acuerdo a una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública publicada en enero de 2024, a finales de 2019 un 70,4% de los encuestados decía que la delincuencia era el principal problema de El Salvador .

Esa cifra bajó a un 4,6% para finales de 2023, según el sondeo.

Desde el gobierno salvadoreño han atribuido esta reducción a su plan de seguridad y al régimen de excepción que se impuso en 2022.

A finales de marzo de 2025, este cumplió tres años de vigencia , tras obtener una nueva prórroga.

La norma suspende una serie de derechos constitucionales, lo que facilita efectuar detenciones y la reclusión.

Aunque el gobierno de Bukele ha presumido sus estrictas medidas para combatir la delincuencia, distintas organizaciones de Derechos Humanos denuncian violencia sistemática de los derechos fundamentales en el país centroamericano .

Cómo es “Cero ocio”, el plan de Bukele para que los reclusos trabajen construyendo escuelas

El gobierno salvadoreño ha presentado su plan “Cero ocio” como una iniciativa para que los reclusos puedan reintegrarse y contribuir a la sociedad.

Se afirma que los presos que no son clasificados como pandilleros y que están en fase de confianza participan de esta iniciativa.

En 2024, el director del Centro Penal La Esperanza, Juan José Montano, se refirió a cómo funciona el mecanismo.

“ Mucha de la gente que tenemos acá fue coaccionada por las pandillas para participar en ilícitos . Muchos lo hicieron como un instinto de supervivencia, no tenían más opción (...) estaban secuestrados por las pandillas”, dijo en declaraciones rescatadas por T13.

El director del Centro Industrial, Samuel Díaz, explicó a la agencia de noticias china Xinhua el año pasado que los reclusos “se clasifican conforme a sus cualidades y en lo que se desempeñaban cuando estaban fuera, en la vida libre, y posteriormente por las habilidades que ellos han aprendido acá dentro del sistema penitenciario”.

Uno de los individuos que ha participado en este programa, Silas Peraza, quien fue condenado por cohecho, declaró: “Llevo siete años en prisión y me ha ayudado muchísimo el hecho de estar en un área laboral, el estar dentro de este Centro Industrial y en las diferentes etapas donde he estado porque siempre me he mantenido ocupado ”.