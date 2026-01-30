SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

    Los reclusos que no están catalogados como pandilleros y que se encuentran en fase de confianza forman parte de esta medida, que contempla además otras tareas y que es promovida por el gobierno salvadoreño como una estrategia para favorecer su reinserción y aporte a la sociedad.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

    A mitad del 2025, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, implementó una iniciativa conocida como “Cero ocio”, para que los presos puedan trabajar construyendo escuelas para las comunidades del país.

    Como parte de este plan, los reclusos realizan tareas que incluyen desde la albañilería y la pintura hasta la carpintería y la electricidad.

    Las imágenes de las operaciones muestran a decenas de individuos vestidos con uniformes de trabajo amarillos, quienes manipulan brochas, palas y distintos tipos de elementos para dar forma a los colegios.

    Durante su permanencia en el poder, Bukele ha adoptado múltiples medidas para combatir masivamente la violencia de las pandillas o “Maras”.

    La que más destaca su administración es el llamado Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel que según ha informado el gobierno salvadoreño tiene la capacidad para recluir a 40.000 personas.

    La prisión de máxima seguridad abrió sus puertas a finales de enero de 2023.

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad. Foto: Archivo.

    Según datos oficiales del gobierno salvadoreño, se ha registrado una caída significativa de la tasa de homicidios con el paso de los años, hasta el punto en que se pasó de 106,3 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 2,4 en 2023.

    Cifras de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito afirman que, en 1994, el país reportaba 134,78 homicidios por cada 100.000 habitantes.

    De acuerdo a una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública publicada en enero de 2024, a finales de 2019 un 70,4% de los encuestados decía que la delincuencia era el principal problema de El Salvador.

    Esa cifra bajó a un 4,6% para finales de 2023, según el sondeo.

    Desde el gobierno salvadoreño han atribuido esta reducción a su plan de seguridad y al régimen de excepción que se impuso en 2022.

    A finales de marzo de 2025, este cumplió tres años de vigencia, tras obtener una nueva prórroga.

    La norma suspende una serie de derechos constitucionales, lo que facilita efectuar detenciones y la reclusión.

    Aunque el gobierno de Bukele ha presumido sus estrictas medidas para combatir la delincuencia, distintas organizaciones de Derechos Humanos denuncian violencia sistemática de los derechos fundamentales en el país centroamericano.

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad. Foto: Archivo.

    Cómo es “Cero ocio”, el plan de Bukele para que los reclusos trabajen construyendo escuelas

    El gobierno salvadoreño ha presentado su plan “Cero ocio” como una iniciativa para que los reclusos puedan reintegrarse y contribuir a la sociedad.

    Se afirma que los presos que no son clasificados como pandilleros y que están en fase de confianza participan de esta iniciativa.

    En 2024, el director del Centro Penal La Esperanza, Juan José Montano, se refirió a cómo funciona el mecanismo.

    Mucha de la gente que tenemos acá fue coaccionada por las pandillas para participar en ilícitos. Muchos lo hicieron como un instinto de supervivencia, no tenían más opción (...) estaban secuestrados por las pandillas”, dijo en declaraciones rescatadas por T13.

    El director del Centro Industrial, Samuel Díaz, explicó a la agencia de noticias china Xinhua el año pasado que los reclusos “se clasifican conforme a sus cualidades y en lo que se desempeñaban cuando estaban fuera, en la vida libre, y posteriormente por las habilidades que ellos han aprendido acá dentro del sistema penitenciario”.

    Uno de los individuos que ha participado en este programa, Silas Peraza, quien fue condenado por cohecho, declaró: “Llevo siete años en prisión y me ha ayudado muchísimo el hecho de estar en un área laboral, el estar dentro de este Centro Industrial y en las diferentes etapas donde he estado porque siempre me he mantenido ocupado”.

    El plan “Cero ocio” no solo considera la construcción de escuelas y muebles que sean útiles para estas, sino que también incluye labores agrícolas, de cría de animales de y remodelación de infraestructura, entre otras.

    Lee también:

    Más sobre:El SalvadorNayib BukeleCECOTPandillasMarasBukelePlan Cero OcioPrisiónCárcelMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Amplían hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en el terreno que vivía Julia Chuñil

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada

    Minvu actualiza cifras de reconstrucción en Valparaíso en medio de cruce del gobierno con futuro ministro de Vivienda de Kast

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    Lo más leído

    1.
    “Si me tocas, te atraparé”: graban a un agente del ICE intentando entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis

    “Si me tocas, te atraparé”: graban a un agente del ICE intentando entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis

    2.
    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    3.
    “Soy la fan número 1 de Trump y eso no va a cambiar”: los dichos de la rapera Nicki Minaj en medio de las críticas

    “Soy la fan número 1 de Trump y eso no va a cambiar”: los dichos de la rapera Nicki Minaj en medio de las críticas

    4.
    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Amplían hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en el terreno que vivía Julia Chuñil
    Chile

    Amplían hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en el terreno que vivía Julia Chuñil

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    Minvu actualiza cifras de reconstrucción en Valparaíso en medio de cruce del gobierno con futuro ministro de Vivienda de Kast

    Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada
    Negocios

    Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada

    Accionistas de CLC aprueban aumento de capital que busca estabilizar situación financiera

    Primer balance fiscal 2025: deuda menor a lo esperado; déficit fiscal cerca del 3% y Hacienda anuncia ajuste del gasto

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años
    Tendencias

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo
    El Deportivo

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo

    “Es incompatible con los valores de la U”: Senado de la Universidad de Chile pide salida de Michael Clark de Azul Azul

    Con el foco en jugadores de Segunda División: el Sifup lanza fondo de apoyo para emprendimientos de futbolistas

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice
    Cultura y entretención

    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice

    Francisco Casas, artista: “Nunca llegué al Museo de Bellas Artes. Estoy ahí por tolerancia”

    Cómo se verán los Beatles en sus películas biográficas de 2028

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria
    Mundo

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria

    Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte: jueza federal desestima cargos de asesinato con arma de fuego

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos