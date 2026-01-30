De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica. Foto: archivo.

La noche de este jueves 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, asistieron al estreno de Melania (2026).

Se trata de un documental sobre esta última, quien a su vez fue productora ejecutiva.

Entre las autoridades de la administración Trump que asistieron al evento en Washington se encontraron el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario del Interior, Doug Burgum; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

El estreno del documental sobre la esposa del mandatario ha desencadenado una serie de críticas y cuestionamientos .

Según datos rescatados por el New York Times, Amazon pagó 40 millones de dólares a la productora de la primera dama por los derechos cinematográficos y luego desembolsó otros 35 millones de dólares para promocionarla .

El presupuesto de marketing de la película es unas diez veces mayor al que usualmente tendría cualquier gran documental , de acuerdo a la revisión del citado periódico.

Durante su estreno, el presidente fue consultado por la prensa sobre si el financiamiento que recibió el filme podría calificarse como un esfuerzo del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y sus ejecutivos para tener mejores relaciones con el gobierno.

Trump respondió: “La verdad es que no lo sé. No estoy involucrado”.

“Se hizo con mi esposa. Creo que es una película muy importante. Muestra la vida en la Casa Blanca. Es algo muy importante, de hecho”, enfatizó el mandatario.

Melania también ha despertado críticas por su director, Brett Ratner . El documental es la primera cinta del cineasta desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada en 2017 , durante el auge del movimiento #MeToo.

De qué trata el documental de Melania Trump

El documental de Melania Trump relata los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025 , la cual llevó a Donald Trump a su segundo periodo no consecutivo en el poder.

De acuerdo a la descripción oficial del filme, captura a Melania Trump “mientras organiza los planes de la toma de posesión, navega por las complejidades de la transición a la Casa Blanca y regresa con su familia a la capital del país” .

La cinta incluye imágenes exclusivas de reuniones y conversaciones privadas. Y ofrece “una mirada única a los desafíos personales y profesionales de prepararse para servir como primera dama” .

Melania Trump declaró en un comunicado de Amazon que, “por primera vez, el público global está invitado a las salas de cine para presenciar el desarrollo de este capítulo crucial: una mirada privada y sin filtros mientras navego entre la familia, los negocios y la filantropía en mi extraordinario camino para convertirme en la primera dama de Estados Unidos”.

La película fue filmada en tiempo real durante el periodo de transición. Y según la descripción oficial, entrega a los espectadores “una perspectiva sin precedentes sobre los preparativos logísticos, personales y ceremoniales necesarios antes de una investidura”.

Melania se estrenó en cines de todo el mundo este viernes 3 0 de enero .

Por qué el documental de Melania Trump fue cancelado en cines de Sudáfrica

La distribuidora que tenía previsto estrenar el documental en Sudáfrica informó el jueves que ya no estrenaría la película en cines locales.

El jefe de ventas y mercadotecnia de la distribuidora Filmfinity, Thobashan Govindarajulu, dijo en declaraciones rescatadas por el Times: “Con base en los acontecimientos recientes, hemos tomado la decisión de no seguir adelante con el estreno en salas de cine del territorio” .

Govindarajulu declinó comentar a qué acontecimientos recientes se refería. Sin embargo, dijo que no se había presionado ni pedido a la compañía que retirara la cinta de su cartelera.

“Fue decisión nuestra” , enfatizó.

La medida se posiciona en un contexto en el que se han agudizado las tensiones entre el gobierno sudafricano y la administración Trump .

Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente ha criticado duramente a Sudáfrica y ha acusado que en el país se ha desarrollado un supuesto “genocidio” contra la minoría blanca del país, la cual según el mandatario, ha sido víctima de una “limpieza étnica”.

El mandatario sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha desestimado esas acusaciones.