Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU. Foto: archivo.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos han recurrido a una serie de herramientas para cumplir con las directrices del presidente Donald Trump sobre la deportación de migrantes en situación irregular.

Durante el segundo mandato no consecutivo del republicano, y luego de que se aprobara un proyecto de ley a mediados del año pasado, el ICE se convirtió en la agencia policial con mayor financiamiento en el país norteamericano , según reportan medios como el Washington Post y la estación radial pública NPR.

Aquello ha contribuido a que pueda invertir en nuevos equipos, los cuales van desde rastreadores biométricos hasta bases de datos de ubicación de teléfonos móviles, software especializado en recuperar información y drones, entre otros.

En paralelo, la agencia también ha flexibilizado las restricciones sobre el uso de algunas de estas tecnologías .

De acuerdo al Post, en los últimos meses, los líderes del ICE se han arrogado la autoridad para monitorear e investigar no solo a presuntos inmigrantes en situación irregular, sino que también a redes de manifestantes que protestan en contra de las medidas que ha tomado la agencia. Estos peritajes han incluido a ciudadanos estadounidenses.

Aquello ha despertado alarmas en los legisladores demócratas y ciertos grupos de derechos civiles, quienes argumentan que el uso cada vez mayor de herramientas de vigilancia vulnera la privacidad y la libertad de expresión, tanto de inmigrantes irregulares como de ciudadanos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual forma parte el ICE, compartió un informe anual el miércoles 28 de enero, en el que se refleja cómo la agencia ha ampliado el alcance operativo de tecnologías avanzadas como el uso del reconocimiento facial y la inteligencia artificial (IA), entre otras.

El Post consultó a dicha cartera sobre ese punto. Esta respondió que el uso de tecnologías innovadoras por parte del ICE en las investigaciones no es diferente al de otras agencias del orden público.

Sin embargo, el DHS enfatizó: “No vamos a divulgar métodos sensibles de las fuerzas del orden”.

Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear sospechosos en EEUU

Una investigación del citado periódico reveló detalles sobre los equipos que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos.

Entre estos se encuentra un sistema de reconocimiento facial que ha sido desplegado en las calles durante el último año .

Se trata de una aplicación llamada Mobile Fortify, desarrollada por NEC, la cual permite comparar de manera inmediata los escaneos de rostros y huellas dactilares que consiguen en terreno con bases de datos que contienen el estatus migratorio y otras informaciones de las personas.

El año pasado, el ICE también adquirió una aplicación móvil de escaneo de iris desarrollada por BI2 Technologies, la cual puede obtener una lectura de identificación del ojo en segundos , desde una distancia de 38 centímetros.

Desde el DHS aseguraron que hay una “supervisión formal de la privacidad” que rige el uso de Mobile Fortify por parte del ICE, con “límites estrictos” en el acceso, el uso y la retención de los datos.

“ Es una herramienta legal para las fuerzas del orden desarrollada bajo la administración Trump para facilitar la verificación precisa de la identidad y el estatus migratorio durante las operaciones de control . Opera con un umbral de coincidencia deliberadamente alto y solo consulta conjuntos limitados de datos de inmigración de la CBP”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional.

La CBP es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, agencia federal de seguridad que también es dependiente del DHS.

Cuando el Post consultó sobre este punto al ICE, a la CBP, a NEC y a BI2 Technologies, ninguno respondió a sus solicitudes de declaraciones.

El ICE también ha recurrido a lectores de patentes que utilizan cámaras de alta velocidad para fotografiar vehículos y almacenar esa información en bases de datos .

Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU. Foto: archivo. Keith J. Gardner

De esta manera, sus agentes pueden consultar el historial de movimiento de un vehículo y buscar todos los vehículos en una zona durante un periodo determinado. El sistema permite filtrar la información por color, marca o estado de la matrícula.

El lector es fabricado por Motorola Solutions, mientras que las bases de datos corresponden a Thomson Reuters.

Ninguna de esas compañías respondió a las solicitudes de comentarios del citado periódico.

Para conocer la ubicación de teléfonos celulares, el ICE ha recurrido a simuladores de estaciones de telefonía celular, los cuales también son conocidos como Stingrays .

Estos se hacen pasar por torres de telefonía celular y engañan a los dispositivos cercanos para que se conecten, lo que permite a los agentes rastrear la ubicación de un teléfono en tiempo real .

Los efectivos del ICE los utilizan tanto para rastrear teléfonos objetivo como para escanear todos los teléfonos dentro de una zona.

Cabe precisar que, aunque estos simuladores muestran la ubicación general de un teléfono, no reflejan sus coordenadas GPS exactas ni capturan el contenido de las comunicaciones en los dispositivos.

Para desplegar un Stingray, los agentes requieren de una orden de registro previa otorgada por un juez.

No obstante, las directrices del ICE consideran ciertas excepciones de emergencia, como “la necesidad de proteger vidas humanas o evitar lesiones graves”, la “persecución intensiva de un delincuente fugitivo” o “evitar la fuga de un sospechoso o un delincuente convicto de la justicia”.

El Post consultó a uno de los proveedores de esta tecnología, L3Harris, pero la compañía no respondió a su solicitud de comentarios.

Los agentes del ICE también han recurrido a drones para operaciones en terreno, los cuales permiten que el personal pueda ver videos aéreos en tiempo real .

Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU. Foto: archivo.

Uno de los modelos que ha adquirido la agencia es el Skydio X10D, el cual se presenta como un dispositivo con la capacidad de detectar personas a 12 kilómetros de distancia e identificarlas a 1,3 kilómetros.

Algunos de los drones que ha desplegado el ICE cuentan con visión nocturna y cámaras térmicas.

Otros drones que han sido desplegados durante protestas, como los MQ-9 Predator fabricados por General Atomics, cuentan con un sistema de cámaras que permite rastrear en alta definición todo lo que se mueve a lo largo de unos 100 kilómetros cuadrados.

El portavoz de dicha compañía, C. Mark Brinkley, dijo que los ejemplares básicos de ese modelo incluyen un sistema de cámaras de alta definición con sensores infrarrojos y radar que puede ver a través de las nubes, la lluvia o la niebla.

No obstante, dijo que no podía confirmar si la CBP realizó otras mejoras.

Skydio, por su parte, no respondió a la solicitud de declaraciones del citado periódico.

Entre el amplio arsenal de herramientas que posee el ICE también se encuentran sistemas de software como uno de Paragon Solutions que permite hackear teléfonos de forma remota y uno de Cellebrite que permite acceder al contenido de teléfonos bloqueados que han sido incautados .

Otros, como uno de Finaldata, permiten recuperar datos borrados de dispositivos .

Desde Cellebrite declararon al Post que su contrato con el DHS es para investigaciones de seguridad nacional y que la tecnología de la empresa “requiere de la posesión física de un dispositivo y la autorización legal correspondiente”.

Finaldata no respondió a su solicitud de comentarios, mientras que Paragon no publica información de contacto.

Usualmente, los agentes del ICE también cuentan con máscaras, armas y equipo táctico en sus operaciones para cumplir con las directrices entregadas por el gobierno.