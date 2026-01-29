SUSCRÍBETE POR $1100
    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    El presidente Trump ha afirmado que todavía evalúa las acciones a adoptar para reprender al régimen iraní por su represión contra los manifestantes, en las protestas que se han desarrollado desde diciembre. En paralelo, Estados Unidos ha aumentado su capacidad de fuego en la región.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU. Foto: archivo.

    En medio de las protestas masivas que se han registrado en Irán desde diciembre de 2025, las cuales han dejado miles de muertos según distintos grupos que velan por los derechos humanos, Estados Unidos considera opciones militares contra el país de Medio Oriente.

    El presidente Donald Trump ha afirmado que todavía evalúa las potenciales acciones a adoptar para reprender al régimen iraní por su represión contra los manifestantes.

    Sin embargo, Washington ha aumentado su capacidad de fuego en la región y ha desplegado recursos como el portaaviones USS Abraham Lincoln, destructores y más aviones de guerra.

    “Tenemos una gran fuerza que se dirige hacia Irán. Preferiría que no ocurriera nada, pero los estamos vigilando muy de cerca”, advirtió Trump la semana pasada.

    La ola de protestas en Irán se desencadenó a finales del año pasado, principalmente por la agravada crisis económica que enfrenta el país.

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU. Fotos: capturas.

    Las estimaciones en el número de muertos varían. Y las bajas se han seguido contando pese a un corte de Internet que ha afectado al territorio.

    No obstante, distintos grupos denuncian que el total mínimo es de unos 5.000 fallecidos por la represión de las fuerzas de seguridad iraníes. Otros reportes aseguran que la cantidad de muertos podría superar los 30.000.

    En una entrevista con la revista Politico a mediados de enero, Trump pidió “un nuevo liderazgo” en Irán, luego de que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, lo culpara de las protestas en su país.

    El mandatario estadounidense afirmó, refiriéndose a Jamenei: “Ese hombre es un enfermo que debería gobernar su país correctamente y dejar de matar gente. Su país es el peor lugar del mundo para vivir, debido a un liderazgo deficiente”.

    Desde Teherán han advertido que tomarán represalias contra Estados Unidos si el país o sus líderes son atacados.

    El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió a mediados de enero: “Cualquier agresión contra el líder supremo de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní”.

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU. Foto: archivo.

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a una potencial ofensiva de EEUU

    Actualmente, Irán cuenta con alrededor de 2.000 misiles balísticos de mediano alcance, según informaciones rescatadas por el Wall Street Journal.

    Tales proyectiles le permitirían alcanzar múltiples objetivos en Medio Oriente, incluidas bases estadounidenses y aliados de Estados Unidos en la región, tales como Israel.

    Durante la guerra de 12 días de junio de 2025, Irán disparó 550 misiles balísticos contra Israel, de los cuales un 86% fueron interceptados conjuntamente por los sistemas de defensa aérea estadounidenses e israelíes, según el ejército israelí.

    Sin embargo, de acuerdo a las autoridades israelíes, los ataques impactaron áreas densamente pobladas y puestos de seguridad, lo que provocó la muerte de 28 personas.

    El jefe de investigación y desarrollo de defensa del Ministerio de Defensa de Israel, Daniel Gold, dijo en declaraciones reunidas por el Journal que, durante la guerra de junio, Israel causó daños significativos a los lanzamisiles iraníes.

    Afirmó que sus fuerzas neutralizaron alrededor del 70% con drones y aviones de combate merodeadores.

    Según una estimación del Hudson Institute, la cantidad de lanzamisiles móviles de Irán se redujo de 480 antes de la guerra a 100 después. No obstante, no se tiene claridad sobre cuántas unidades tienen a su disposición actualmente.

    Aunque las fuerzas de Israel atacaron los recursos militares de Irán, gran parte de su arsenal de misiles balísticos quedó intacto y podría ser utilizado.

    Además de los alrededor de 2.000 misiles balísticos de mediano alcance, Irán posee un amplio suministro de misiles de corto alcance, capaces de alcanzar bases estadounidenses en el Golfo y buques en el estrecho de Ormuz.

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU. Foto: archivo.

    De acuerdo a una revisión del citado periódico, las estimaciones sobre la cantidad varían significativamente, por lo que no se tiene claridad sobre cuántos de estos últimos tienen en su arsenal.

    Irán también posee reservas de misiles de crucero antibuque y torpederos, así como drones que podrían amenazar a los buques estadounidenses en la región.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el miércoles a los legisladores de su país que Washington tiene entre 30.000 y 40.000 soldados estacionados en ocho o nueve instalaciones de la región, al alcance de los misiles iraníes.

    “Todos están al alcance de miles de drones iraníes y misiles balísticos de corto alcance que amenazan nuestra presencia militar”, advirtió el titular de la cartera.

    Según han planteado distintos analistas militares, en caso de que Irán efectúe un ataque, es probable que apunte sus armas a los activos estadounidenses más cercanos a sus costas y a los países del Golfo que son aliados cercanos de Estados Unidos, para así recurrir a su amplio suministro de misiles de corto alcance.

    Más sobre:IránEstados UnidosMedio OrienteDonald TrumpTrumpIsraelAlí JameneiJameneiMasoud PezeshkianPezeshkianArmasGeopolíticaMisilesGuerra Medio OrienteMundoInternacional

