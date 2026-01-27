Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán. Foto: archivo.

A principios de esta semana se informó que el portaaviones USS Abraham Lincoln y los buques de guerra que lo acompañan ya entraron en Medio Oriente, en medio de un escenario en el que las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado.

El presidente Donald Trump ha afirmado que todavía evalúa si realizar o no una acción militar contra el país. Sin embargo, la llegada de los buques se posiciona en un contexto en el que Washington ha aumentado su capacidad de fuego en la región .

En 2025, Estados Unidos retiró gran parte de su armamento en Medio Oriente mientras se centraba en la situación de Venezuela. No obstante, los activos militares están regresando.

“Tenemos una gran fuerza que se dirige hacia Irán. Preferiría que no ocurriera nada, pero los estamos vigilando muy de cerca” , advirtió Trump la semana pasada.

Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán. Foto: archivo.

El mandatario ha sugerido en las últimas semanas que estaría dispuesto a ordenar una ofensiva contra Teherán, a raíz de los ataques contra manifestantes por parte de las autoridades locales.

La ola de protestas en Irán se desencadenó a finales de diciembre, principalmente por la agravada crisis económica que enfrenta el país .

Las estimaciones en el número de muertos varían. Las bajas se siguen contando mientras un apagón de Internet afecta al territorio.

Distintos grupos que velan por los derechos humanos afirman que el total mínimo es de unos 5.000 fallecidos por la represión de las fuerzas de seguridad. Otros reportes aseguran que la cantidad de muertos podría superar los 30.000 .

Trump pidió “un nuevo liderazgo” en Irán la semana pasada, luego de que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, lo culpara de las protestas en su país.

Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán. Foto: capturas.

En una entrevista con la revista Politico, el presidente estadounidense declaró: “Ese hombre es un enfermo que debería gobernar su país correctamente y dejar de matar gente” .

Según afirmaron funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal, el mandatario ha presionado a sus asesores para que presenten lo que él ha denominado como opciones militares “decisivas” contra Irán.

Por su parte, los líderes iraníes han prometido que tomarán represalias contra Estados Unidos si el país o sus líderes son atacados .

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió a mediados de enero: “Cualquier agresión contra el líder supremo de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní”.

Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán. Foto: archivo.

Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU en Medio Oriente

Con el despliegue del USS Abraham Lincoln en Medio Oriente, Estados Unidos cuenta con cazas F-35C y F-18 adicionales capaces de atacar objetivos, así como con aviones de guerra electrónica EA-18 Growler capaces de interferir las defensas enemigas .

Según afirmó al Journal un funcionario de Defensa estadounidense, tres destructores de la Armada que viajan con el portaaviones tienen la capacidad de disparar misiles de crucero Tomahawk .

Junto con ello, Estados Unidos ha estacionado otros dos destructores cerca del Estrecho de Ormuz , en una zona clave para el transporte marítimo que Irán podría intentar bloquear en caso de que Washington ordene un ataque.

Tres buques de combate litoral también operan en el Golfo Pérsico , según el funcionario de Defensa.

Otros dos funcionarios estadounidenses dijeron al citado periódico que Estados Unidos también ha desplegado cazas F-15E en una base en Jordania y está desplegando sistemas de defensa aérea Patriot y Thaad en la región , para así ayudar a defender instalaciones estadounidenses y a sus aliados de potenciales contraataques iraníes.

Una de las fuentes precisó que parte de ese equipo se ha trasladado a bases en Kuwait y Arabia Saudita. Se espera que haya más en una o dos semanas, agregó.