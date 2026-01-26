EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este lunes de que el país ha desplegado su portaaviones USS Abraham Lincoln en Medio Oriente, ante el aumento de la tensión con Irán, un país al que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con un posible ataque militar en el marco de las protestas contra las autoridades de la República Islámica.

En un comunicado difundido en redes sociales, el CENTCOM ha señalado que el portaaeronaves se encuentra en la zona “acompañando a los buques de guerra” que han sido desplegados en la región, una medida con la que busca garantizar “la seguridad y la estabilidad”.

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026

Así, ha difundido una serie de fotografías en las que aparecen varios marineros a bordo del buque realizando “maniobras rutinarias de mantenimiento” en un despliegue que llega después de que Trump reiterara que “pronto” recibirá un informe sobre la situación, con vistas a decidir si interviene militarmente en el país, extremo con el que ha venido amenazando en los últimos días a Teherán.

El presidente estadounidense ha llegado a señalar que su “objetivo final (en Irán) es ganar”. “Me gusta ganar”, ha declarado, antes de citar como ejemplos la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro; la muerte del líder y fundador de Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en una incursión en Siria en 2019; y el asesinato, un año más tarde, del general iraní Qassem Soleimani, en un ataque estadounidense en Bagdad.