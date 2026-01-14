SUSCRÍBETE POR $1100
    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Frente al aumento del diagnóstico de cáncer colorrectal, una experta advierte sobre cinco hábitos cotidianos que podrían elevar el riesgo y que, a tiempo, pueden modificarse para prevenir la enfermedad.

    Por 
    Constanza Llefi
    Según las estadísticas publicadas por la World Cancer Research Fund, en 2022 se registraron 1.926.425 casos nuevos de cáncer colorrectal. Ese mismo año en Chile, se estima que aproximadamente 7.000 personas recibieron este diagnóstico.

    La Dra. Trisha Pasricha, gastroenteróloga de Harvard y columnista de The Washington Post, advirtió sobre el aumento alarmante de esta enfermedad, sobre todo en pacientes jóvenes de 20 a 40 años.

    Si bien es cierto que el cáncer puede afectar a cualquier persona y por causas que suelen ser desconocidas, la gastroenteróloga entregó una lista de cinco hábitos muy comunes en la vida diaria de muchas personas que podrían contribuir a padecer esta enfermedad.

    Disminuirlos o evitarlos podría significar un beneficio para la salud y una manera de evitar el cáncer colorrectal, dijo la experta.

    1. El consumo de alimentos ultraprocesados

    El consumo frecuente de alimentos ultraprocesados (productos industriales de origen no natural con muchos aditivos) está estrechamente asociado a enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo II o problemas al corazón.

    Sin embargo, los estudios a gran escala han descubierto que las dietas ricas en alimentos ultraprocesados también ​​están relacionadas con el desarrollo de cáncer de colon a una edad más temprana, señala la doctora Pasricha.

    Por otra parte, hay un nutriente clave que protege al cuerpo en contra del cáncer colorrectal: la fibra. Según el artículo, por cada 10 gramos de fibra consumidos diariamente, hay un 10% menos de riesgo de cáncer colorrectal.

    2. El consumo de bebidas altas en azúcar

    Según lo expuesto por la gastroenteróloga, un estudio demostró que las mujeres que consumían dos o más bebidas azucaradas diariamente durante la adolescencia y la edad adulta tenían el doble de riesgo de ser diagnosticadas con cáncer colorrectal antes de los 50 años, en comparación con las que bebían menos de una a la semana.

    Reemplazar algunos días de la semana la bebida con azúcar por otros líquidos como las infusiones o los jugos de fruta puede ayudar a prevenir la enfermedad.

    3. Consumo excesivo de carnes rojas y procesadas

    Consumir de manera seguida alimentos como los embutidos, el tocino, los filetes y las hamburguesas está directamente relacionado con el riesgo de cáncer colorrectal.

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard Foto: archivo

    Según los datos, se recomienda limitar el consumo de carne roja a no más de tres porciones a la semana, ya que ese es el rango que, según la mayoría de los estudios, tiene menos probabilidades de estar asociado con el cáncer.

    Por otra parte, hay datos que demuestran que cocinar previamente marinada a fuego lento, podría ayudar a reducir los carcinógenos (agentes capaces de causar cáncer al dañar el ADN celular) que contiene este alimento.

    4. Tiempo frente a la pantalla y actividad física.

    Según la doctora, un estudio reveló que las personas que pasaban 1 o 2 horas al día sentadas viendo la televisión tenían un 12 % más de riesgo de contraer cáncer de colon a una edad más temprana.

    La Sociedad Americana del Cáncer recomienda de 150 a 300 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana, es decir: caminar a paso rápido, bailar, andar en bicicleta a velocidad moderada, nadar, yoga, entre otros. Además de esto, dar más pasos al día también parece ayudar.

    Un estudio publicado en JAMA Oncology en 2023 descubrió que las personas que se movían rápido durante 3 minutos al día (por ejemplo, apresurarse para subir las escaleras o correr para alcanzar el transporte público) tenían aproximadamente un 30% menos de probabilidades de morir de varios tipos de cáncer que quienes no realizaban ningún tipo de actividad vigorosa.

    5. El consumo de alcohol

    Según la doctora, incluso beber tan solo una copa de alcohol se asocia con mayor riesgo de cáncer de colon a una edad temprana, debido a que el alcohol es un carcinógeno que puede dañar el ADN.

    Es por eso que las personas que beben más, tienen más probabilidades de morir de cáncer, incluyendo cáncer de colon y de mama.

    De todas maneras, la doctora destaca que no es necesario alcanzar un estilo de vida “perfecto” para disminuir los riesgos. Cambios simples, que no conlleven una gran restricción en el día a día,siguen trayendo beneficios para la salud y la prevención.

    Además de los cinco elementos nombrados en la lista, la doctora recomienda realizar anualmente exámenes de chequeo, específicamente, la colonoscopia: un procedimiento capaz de prevenir la enfermedad o de detectarla en etapas tempranas.

