    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Consulta los detalles de la entrega del beneficio que se distribuye cada fin de mes y cómo solicitarlo.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Reactivación del Bolsillo Familiar Electrónico: Todo lo que debes saber de los nuevos pagos.

    A partir de este viernes se comienzan a facilitar los pagos mensuales de febrero del Bono al Trabajo de la Mujer, conocido también como Bono Mujer Trabajadora.

    Cabe recordar que el programa es administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y asigna un pago de hasta $44.157, calculado de forma proporcional a la renta de tres meses atrás, que en esta ocasión corresponde a la registrada en noviembre de 2025.

    El bono se distribuye a través de una postulación, donde los principales requisitos corresponden a tener entre 25 y 59 años de edad, ser parte del 40% de menores ingresos de la población y no superar una renta bruta mensual de $662.348.

    Cómo postular al Bono Trabajo Mujer

    Por su parte, las trabajadoras que no han solicitado este bono pueden completar una postulación en línea, donde el proceso requiere cumplir con lo siguiente:

    • Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.
    • Trabajar de forma dependiente o independiente.
    • Pertenecer al 40% de familias de menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares.
    • Para elegir el pago anual, se debe percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180
    • Para elegir los pagos mensuales, se debe percibir una renta brutal mensual inferior a $662.348.
    • Tener cotizaciones al día.
    • No trabajar en una Institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.
    • En caso de ser trabajadora independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva Declaración de Renta del SII.
