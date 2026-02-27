Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

Reactivación del Bolsillo Familiar Electrónico: Todo lo que debes saber de los nuevos pagos.

A partir de este viernes se comienzan a facilitar los pagos mensuales de febrero del Bono al Trabajo de la Mujer, conocido también como Bono Mujer Trabajadora.

Cabe recordar que el programa es administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y asigna un pago de hasta $44.157 , calculado de forma proporcional a la renta de tres meses atrás, que en esta ocasión corresponde a la registrada en noviembre de 2025.

El bono se distribuye a través de una postulación, donde los principales requisitos corresponden a tener entre 25 y 59 años de edad, ser parte del 40% de menores ingresos de la población y no superar una renta bruta mensual de $662.348.

Cómo postular al Bono Trabajo Mujer

Por su parte, las trabajadoras que no han solicitado este bono pueden completar una postulación en línea, donde el proceso requiere cumplir con lo siguiente: