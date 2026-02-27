Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar. Foto: Europapress

Afganistán y Pakistán volvieron a intercambiar bombardeos a lo largo de su frontera de unos 2.600 kilómetros, en el más reciente episodio de un conflicto intermitente que enfrenta al ejército paquistaní con los talibanes afganos.

Según informó CNN, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, aseguró que la paciencia de su país se había “agotado” y declaró una “guerra abierta” contra el gobierno talibán en Kabul, la capital pakistaní .

¿Cómo comenzó la nueva escalada?

De acuerdo con CNN, a última hora del jueves el ejército talibán lanzó ataques contra posiciones paquistaníes en distintos tramos de la frontera, una zona porosa y disputada que atraviesa montañas y desiertos.

Kabul señaló que su ofensiva fue en represalia por bombardeos realizados por Pakistán el fin de semana contra lo que describió como campamentos militantes en Afganistán, ataques que habrían dejado al menos 18 muertos.

En respuesta desde Islamabad, capital afgana, se lanzó el viernes la operación “Ghazab Lil Haqq” (“Furia Justa”).

Los ataques aéreos paquistaníes alcanzaron Kabul, la provincia de Paktia y Kandahar, considerada la cuna espiritual de los talibanes y donde se cree que tiene su base el líder del grupo, Hibatullah Akhundzada.

Un residente de Kabul relató a CNN el impacto de los bombardeos: “Tenía miedo. Entonces oímos disparos. Cuando miramos por la ventana de nuestro apartamento, vimos llamas como balas elevándose hacia el cielo”.

Ambas partes entregaron cifras dispares de víctimas. Pakistán afirmó haber abatido a 133 combatientes talibanes, mientras que Afganistán reportó la muerte de ocho de sus soldados.

CNN indicó que no ha podido verificar de forma independiente estos datos debido a lo remoto de la zona de combate.

Un conflicto con antecedentes

Aunque comparten profundos lazos culturales y económicos, la relación entre ambos países ha sido históricamente compleja.

En octubre pasado protagonizaron su enfrentamiento más mortífero en años , tras el cual quedó en pie un frágil alto el fuego.

Tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2001, que expulsó a los talibanes del poder por albergar a los responsables de los atentados del 11 de septiembre, Pakistán se convirtió en uno de sus principales aliados.

Luego de la invasión liderada por EE.UU. en 2001, que expulsó a los talibanes del poder, muchos de sus combatientes cruzaron a Pakistán, donde encontraron refugio.

Desde allí reorganizaron una insurgencia contra el nuevo gobierno afgano respaldado por Washington, en un conflicto que se prolongó por casi dos décadas y se convirtió en la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.

Pero desde el retorno de los talibanes al poder en Kabul en 2021, tras la retirada de EE.UU., Pakistán ha enfrentado un aumento de la violencia islamista .

Islamabad acusa a militantes talibanes paquistaníes, conocidos como TTP, de perpetrar gran parte de los ataques y sostiene que reciben refugio en territorio afgano, algo que Kabul niega.

Según datos compartidos con CNN por el ejército paquistaní, más de 1.200 personas, entre civiles y militares, murieron en ataques militantes en 2025.

En redes sociales, el ministro de defensa Asif acusó a Afganistán de reunir a “todos los terroristas del mundo” y “exportar terrorismo” , mientras, según escribió, priva a su propio pueblo de derechos humanos.

“Se nos acabó la paciencia. Ahora es una guerra abierta entre nosotros y ustedes”, afirmó.

Dos fuerzas desiguales

En términos militares, la diferencia es marcada.

Según el informe “Military Balance 2025” del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Pakistán, una potencia nuclear, cuenta con unos 660.000 efectivos en servicio activo , además de casi 300.000 miembros en fuerzas paramilitares y policía militar.

Su arsenal incluye aviones de combate F-16 estadounidenses, Mirage franceses y el JF-17 desarrollado junto a China.

En contraste, Afganistán dispone de una fuerza unificada bajo el mando talibán, estimada en menos de 200.000 combatientes .

Carece de una fuerza aérea funcional y depende de antiguos helicópteros y aviones de la era soviética, además de drones básicos.

Sin embargo, sus combatientes tienen décadas de experiencia en guerra de guerrillas y conflicto asimétrico.

¿Qué tan grave puede ser?

En ocasiones anteriores, los enfrentamientos se han desescalado tras algunos días de combates y la mediación de terceros países como Arabia Saudita y Turquía.

Samina Ahmed, directora senior del Crisis Group para el sur de Asia, advirtió a CNN que Pakistán ha dejado claro que volverá a actuar si los talibanes afganos no toman medidas contra los líderes y combatientes del TTP en suelo afgano .

Para la analista, Islamabad y Kabul deberían “reanudar urgentemente las negociaciones”, con la facilitación de socios de confianza como Turquía, Qatar y Arabia Saudita.

Por ahora, el intercambio de ataques vuelve a encender una frontera históricamente volátil, en una región donde cualquier escalada podría tener repercusiones más amplias.