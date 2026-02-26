Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU. Foto: archivo

El Ministerio del Interior de Cuba reportó que, la mañana del miércoles 25 de febrero, agentes de su Guardia Fronteriza tuvieron un enfrentamiento a tiros con una lancha civil registrada en Estados Unidos.

Desde la cartera aseguraron que la embarcación, registrada en Florida, fue interceptada en aguas cubanas, en un presunto intento de “infiltración” .

De acuerdo al ministerio, los tripulantes de la lancha dispararon contra la patrulla fronteriza de la isla cuando los agentes se acercaron , lo que derivó en el enfrentamiento a tiros.

El episodio ocurrió en aguas territoriales ubicadas en las cercanías de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, en la costa centro-norte de Cuba.

Según las autoridades locales, el comandante de la embarcación cubana resultó herido en el enfrentamiento, mientras que cuatro personas a bordo de la lancha murieron y otras seis resultaron heridas .

Estas últimas se encuentran bajo custodia y recibiendo atención médica, aseguró el ministerio.

Qué se sabe del enfrentamiento entre fuerzas de Cuba y una lancha registrada en EEUU

Las autoridades cubanas afirmaron que el grupo que iba en la lancha estaba compuesto por ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos, quienes según el ministerio, tenían intenciones de infiltrarse con fines terroristas .

Aseguraron que los hombres estaban armados con fusiles de asalto, artefactos explosivos artesanales, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje .

Pudieron identificar a siete de los hombres que iban en la lancha y están trabajando para identificar a los tres restantes, dijeron.

En un comunicado compartido por la Embajada de Cuba en Estados Unidos, el Ministerio del Interior cubano declaró que “ante los desafíos actuales, Cuba reafirma su determinación de proteger sus aguas territoriales”.

“La defensa nacional es un pilar fundamental del Estado cubano para salvaguardar su soberanía y garantizar la estabilidad en la región”.

Note from the Ministry of the Interior:



On the morning of February 25, 2026, a violating speedboat was detected within Cuban territorial waters. The vessel, registered in Florida, United States, with registration number FL7726SH, approached up to 1 nautical mile northeast of the… pic.twitter.com/AEmwtAZ4lO — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) February 25, 2026

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dijo en declaraciones rescatadas por el Wall Street Journal que había “ordenado a la Fiscalía Estatal que colabore con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación”.

“No se puede confiar en el gobierno cubano”, enfatizó, para luego agregar que harán “todo lo posible” para que “rindan cuentas”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que “varios elementos del gobierno estadounidense están intentando verificar elementos de la historia”.

“Obviamente, queremos tener acceso a estas personas si son ciudadanos y residentes estadounidenses”.

El Ministerio del Interior de Cuba aseguró que las autoridades locales investigarán el incidente “para esclarecer completamente los hechos” .

La situación se posiciona en medio de un escenario en el que se han intensificado las tensiones entre ambos países.

Tras el derrocamiento a principios de enero del otrora líder de Venezuela, Nicolás Maduro, uno de los aliados del régimen cubano, la administración del presidente Donald Trump ha incrementado las presiones contra la isla y ha bloqueado los envíos de petróleo.

El bloqueo ha agudizado aún más la agravada crisis económica que enfrenta Cuba.

Sin embargo, Washington anunció el miércoles que está dispuesto a autorizar la venta de petróleo y gas a la isla, siempre que las compañías aseguren que el combustible irá a manos de ciudadanos y empresas del sector privado.