Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes. Foto: archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de nuevos recursos militares en Medio Oriente, en un contexto de crecientes tensiones entre su administración y el régimen de Irán.

La capacidad de fuego estadounidense en la región se ha incrementado a través del despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln , nuevos destructores y más aviones de guerra .

Junto con ello, Washington está desplegando defensas aéreas adicionales, lo que ha incluido baterías Thaad y Patriot .

Estas últimas podrían ser utilizadas para proteger soldados estadounidenses y aliados regionales, en caso de que Irán tome represalias tras una potencial ofensiva de Estados Unidos.

Trump ha afirmado que todavía evalúa las potenciales acciones a adoptar para reprender al régimen iraní por su represión contra las protestas.

Las manifestaciones masivas iniciaron en diciembre de 2025, principalmente a raíz de la agravada situación económica que enfrenta el país.

Las estimaciones sobre la cantidad de muertos varían. Distintas organizaciones que velan por los derechos humanos sostienen que se han registrado miles de bajas. Otras evaluaciones denuncian decenas de miles de fallecidos.

En medio de este escenario, Trump ha manifestado que se requiere “un nuevo liderazgo” en Irán y ha descrito al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, como “un enfermo que debería gobernar su país correctamente y dejar de matar gente”.

Este último, por su parte, ha acusado al presidente estadounidense de ser responsable de las protestas en su país.

De la misma manera, el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, ha advertido que una ofensiva contra Irán o sus líderes desencadenaría represalias y un conflicto mayor.

Según afirmaron funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal a finales de enero, Trump ha presionado a sus asesores para que presenten lo que él denomina como opciones militares “decisivas”.

Entre estas se encuentran algunas que consideran atacar instalaciones de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que son parte de las Fuerzas Armadas de Irán.

Otras opciones consideran recurrir a medios no militares, tales como la imposición de nuevas sanciones contra el régimen iraní o ayudar a los manifestantes a coordinar acciones en línea.

Sin embargo, si la administración Trump decide efectuar una ofensiva contra Irán, sus sistemas de defensa aérea prometen ser fundamentales para proteger a sus efectivos y aliados en la región.

Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes. Foto: archivo.

Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán

Funcionarios estadounidenses consultados por el citado periódico afirmaron que Estados Unidos está desplegando defensas aéreas adicionales para proteger a Israel , a sus aliados árabes y a las fuerzas estadounidenses en caso de que realice una ofensiva contra Irán y este último país tome represalias .

Dichos recursos militares también podrían ser esenciales si estalla un potencial conflicto prolongado .

Las fuentes —que hablaron con el Journal bajo condición de anonimato— comentaron que el tipo de ataque “decisivo” que Trump ha pedido preparar probablemente provocaría una respuesta proporcional por parte de Irán, por lo que Estados Unidos requeriría de defensas aéreas sólidas antes de realizar una ofensiva de esas características .

Aunque Washington ya cuenta con defensas aéreas en la región, está desplegando adicionalmente baterías Thaad y Patriot en bases donde hay tropas estadounidenses estacionadas.

Los territorios en los que se encuentran estas últimas incluyen Jordania, Kuwait, Bahréin, Arabia Saudita y Qatar.

Cabe recordar que los Thaad tienen la capacidad de interceptar misiles balísticos sobre la atmósfera terrestre, mientras que los Patriot pueden defender contra amenazas de menor altitud y corto alcance.

El Comando Central de Estados Unidos declinó hacer comentarios cuando el citado periódico le consultó sobre este tema.

No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Ann Kelly, subrayó que Trump “tiene muchas opciones a su disposición con respecto a Irán” .

“El presidente ha declarado que espera que no sea necesario tomar medidas, pero el régimen iraní debería llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde” , agregó.

Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes. Foto: archivo.

La importancia de las defensas aéreas para Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente se ha visto reflejada en episodios como la guerra de 12 días entre Israel e Irán, en junio de 2025.

Durante el conflicto, estos recursos militares fueron clave para defender a Israel de los misiles de Irán.

La relevancia de las defensas aéreas también se vio después de que Estados Unidos realizara su operación Martillo de Medianoche, mediante la cual atacó tres instalaciones nucleares iraníes con bombarderos B-2 y misiles de crucero lanzados desde submarinos.

Tras dicha ofensiva, Irán respondió disparando 14 misiles contra la base aérea de Al Udeid en Qatar, sede del centro de mando aéreo estadounidense en la región.

Sin embargo, las baterías Patriot bloquearon ese ataque en gran medida.

Distintos analistas presumen que, si Estados Unidos realiza una gran ofensiva aérea contra Irán, las autoridades iraníes responderán con toda la potencia de fuego posible .

Aquello incluiría el despliegue de su arsenal de misiles balísticos de corto y mediano alcance.

Junto con ello, se presume que Irán podría recurrir a fuerzas subsidiarias para que apoyen su respuesta . Entre estas podrían encontrarse los hutíes de Yemen, milicias iraquíes y grupos extremistas de Siria.

A finales de enero, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos declararon que no permitirían que Estados Unidos utilice su espacio aéreo ni territorio para atacar a Irán .

Algunos países del Golfo también están preparando sus propias defensas aéreas . Por ejemplo, Arabia Saudita compró siete baterías Thaad, algunas de las cuales ya han sido entregadas.

Los esfuerzos de Estados Unidos para incrementar aún más su capacidad militar en la región incluyen acelerar la producción de estos interceptores.

El jueves pasado, el Pentágono y Lockheed Martin anunciaron la firma de un acuerdo para cuadruplicar la capacidad, de 96 a 400 al año.

Semanas antes habían anunciado otro acuerdo para aumentar la producción de interceptores Patriot.