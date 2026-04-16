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    Sonda apuesta a licitaciones estatales en América Latina y prevé invertir unos US$200 millones en dos años

    Tras dos años de caídas en utilidades, pretenden revertir la tendencia negativa aumentando sus ingresos con subastas que apuntan a digitalizar a los gobiernos. Esperan la aprobación regulatoria de su venta de Klap y la compra de la red de tiendas Mac Aufbau.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Caen ganancias de Sonda

    En el último año, la acción de Sonda, la compañía de tecnología que controla la familia Navarro, ha caído cerca de un tercio en valor, a cerca de $290, pese a que la bolsa ha subido más del 40%.

    En 2025, las utilidades de la empresa bajaron casi a la mitad respecto al año anterior, a $16.969 millones (US$18,7 millones), pese a un leve aumento de sus ingresos de cerca del 2%, a $1,4 billones (US$1.592 millones). En 2024 también había mostrado un descenso en ganancias. Las razones que dio la empresa para la reciente disminución en su última línea de resultados fueron unas mayores provisiones por incobrables, junto con un aumento de su estructura comercial y una reestructuración de proyectos en Brasil.

    Tras la junta de accionistas celebrada este miércoles, el presidente de Sonda, José Orlandini, dijo que la caída accionaria era difícil de explicar, puesto que consideraba que dependía de variables que no solo están ligadas al negocio. “La profundidad de la acción, es decir lo que se transa, es un valor relativamente bajo y eso lo hace menos atractivo. Pero desde el punto de vista del resultado de negocios, no tenemos explicación”, comentó, porque pese a que sus utilidades bajaron, no lo hicieron en la misma proporción que los papeles en la bolsa.

    Resaltó, sin embargo, el hecho de que pese a la caída en ganancias, hubo un ligero incremento en ventas, que compensó en parte el alza en costos, que era lo que tenían previsto en el ejercicio pasado.

    “Este año estamos apostando a crecer en todas las líneas; no solo en ingresos, sino que también en utilidad”, adelantó.

    Esto, porque los temas que afectaron el resultado del 2025, “para este 2026 seguramente van a estar mucho más regularizados y seguramente vamos a estar viendo los resultados de forma distinta”, añadió Marcelo Castiglione, gerente general de la compañía.

    Actualmente Sonda tiene operaciones en Chile que representan un tercio de sus ventas -impulsadas por su negocio de distribución minorista MacOnline y mayorista Tecnoglobal-, pero también están presentes en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú.

    Con el objetivo de rentabilizar el negocio y mejorar márgenes, están trabajando en un plan trienal 2025-27 cuyo eje es mejorar la propuesta de valor a clientes mediante la digitalización.

    La idea es sostener la actividad en Chile, donde existe una fuerte presión de mercado, por lo que es difícil que haya un crecimiento en ingresos de dos dígitos, explicó Castiglione.

    José Orlandini, presidente de Sonda, y Marcelo Castiglione, gerente general (a su izquierda).

    “Los mercados donde estamos apostando son Brasil, Colombia y México, donde nuestras participaciones relativas son muy bajas, pero al mismo tiempo la demanda de digitalización es muy alta. Y nos hemos encontrado una sorpresa: Perú y Argentina, que han tenido el año pasado un desarrollo bastante agresivo en crecimiento, que lo estamos viendo desde el primer trimestre”, añadió el gerente. Y la gran oportunidad aquí son las licitaciones estatales en las áreas de movilidad, seguridad y digitalización para el ciudadano.

    En Chile, por ejemplo, se han adjudicado proyectos como la MCC de Fonasa (ampliación del seguro de salud) y el Servicio de Gestión de Flota del sistema de transporte público metropolitano RED, que busca optimizar el uso de los buses en función de la demanda real que existe.

    Compraventas e inversiones

    En diciembre pasado, Sonda llegó a un acuerdo de venta de la aplicación de pagos Klap con el banco Itaú en $40 mil millones, operación que depende de la aprobación de los organismos antimonopolios de Chile y Brasil.

    “Sí pensamos probablemente seguir con una estrategia de comprar o vender empresas, que sentimos que van más en la línea de mayor valor agregado”, dijo Orlandini. “Eso sí, hoy no tenemos procesos de venta relevantes abiertos, pero podría ser que efectivamente nos concentremos en soluciones y servicios de mayor valor agregado”, agregó.

    En ese sentido, admitió que su negocio de distribución no es considerado un activo crítico, pese a que recientemente adquirieron la red de tiendas Mac llamada Aufbau del grupo Yanekén en $6.300 millones, transacción que también espera la autorización de la FNE.

    “Vemos la oportunidad de comprar una mayor cobertura que nos agrega valor y la tomamos”, sostuvo Castiglione. “Es un negocio transaccional de productos de alto valor que tiene una rentabilidad, una buena performance. No del core business, pero es un negocio que puede sumar”.

    Anualmente, Sonda invierte entre US$25 millones y US$40 millones. Sin embargo, las licitaciones públicas que se han adjudicado o que pretenden ganar los obliga a invertir el doble o el triple y recuperar ese dinero en plazos que a veces son extensos. Por ejemplo, los concursos de Fonasa y RED.

    “En este minuto, estamos con una cartera de proyectos que seguramente va a tener en Capex (inversión) en los próximos dos años unos US$200 millones. Son servicios, eso significa que no estamos vendiendo equipos o softwares, lo que hacemos es que configuramos, implementamos y entregamos como soluciones”, dijo el gerente.

    Visión del nuevo gobierno

    Aunque no quiso entrar en política contingente, el presidente de Sonda resaltó que el gobierno entrante se declare proinversión, puesto que creen que podrían venir oportunidades de desarrollo, sobre todo en busca de eficiencias.

    En el marco de las apreturas fiscales que ha manifestado el Ejecutivo, Orlandini planteó que las soluciones tecnológicas pueden ser más costo-efectivas, y que en vez de nuevos costos fiscales, podrían generar ahorros, como, ejemplificó, el caso del sistema de gestión de flotas de buses en la capital.

    “Vemos con buenos ojos lo que está ocurriendo en Chile y en toda América, con gobiernos de distintas tendencias, que se ha retomado la necesidad del crecimiento económico, cosa que hace probablemente 5 años no estaba”, destacó.

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