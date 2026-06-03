Neobanco de origen inglés Revolut, que pretende llegar a Chile, se reúne con la CMF

08/06/2018 FACHADA CMF Foto: Mario Téllez / La Tercera COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO - DETALLE - SEDE - FACHADA - LOGO

En enero de este año la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregó la autorización definitiva de funcionamiento a Tenpo Bank, entidad que una vez inicie su operación se convertirá en el primer neobanco del país. Pero podría ser el único por poco tiempo.

El pasado 25 de mayo los comisionados de la CMF Bernardita Piedrabuena y Osvaldo Adasme se reunieron, vía zoom, con representantes de Revolut para escuchar su presentación sobre el neobanco de origen inglés.

Por parte de la compañía asistieron a la cita -que duró una hora- Julien Labrot, CEO de Revolut Perú; Cristina León, international Government Affairs Manager, y Carlos Urrutia, general manager of international expansion del neobanco.

Además de los comisionados, por parte de la CMF también concurrieron Mariela Barrenechea, directora Supervisión Prudencial de Bancos, Cooperativas y Entidades de Pagos de Bajo Valor, y Carolina Álvarez, directora Jurídica de Licenciamiento Prudencial.

En la reunión se abordó la “elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos”, según los registros por Ley de Lobby.

Pero junto con ello, se precisó que se realizó “una presentación sobre quién es Revolut, en qué jurisdicciones opera y bajo qué licencia opera”.

Actualmente el neobanco cuenta con 75 millones de clientes retail alrededor del mundo, y en 2025 alcanzó los 767 mil clientes empresas, según su última memoria anual.

Durante el ejercicio pasado registró ingresos por 4.500 millones de libras esterlinas (US$6.100 millones) y un beneficio antes de impuestos de 1.700 millones de libras esterlinas (US$2 mil millones). La empresa ya opera en más de 40 mercados a nivel global. Y va por muchos más.

En su carta a las accionistas contenida en la memoria 2025, el CEO y cofundador, Nik Storonsky, destacó que “obtuvimos una nueva autorización bancaria en Colombia y una licencia bancaria en México, además de la aprobación preliminar para una licencia de pagos en los Emiratos Árabes Unidos y la autorización completa para emitir instrumentos de pago prepago en India. También anunciamos una adquisición estratégica en Argentina y nuestra intención de solicitar una licencia bancaria completa en Sudáfrica, lo que marca nuestra primera expansión planificada en el continente africano”.

A inicio de enero, Urrutia ya había adelantado a Pulso sus intenciones de llegar a Chile.

En esa línea, detalló que “ya estamos con productos en los mercados de Brasil y México. Estamos en proceso en Colombia, Perú y Argentina. Y no vamos a parar ahí. Vamos a seguir viendo países nuevos de América Latina”.

“La pregunta, más que si vamos a entrar a Chile, es cuándo. La ambición de nuestro fundador es llegar a 100 países con 100 millones de usuarios diarios. Con eso en mente, te imaginarás que la ambición definitivamente cubre llegar a países como Chile. Vemos que es un país con una población interesante, con un grado importante de adopción de servicios digitales, y vemos que es un país estable“, agregó.