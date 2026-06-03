CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Neobanco de origen inglés Revolut, que pretende llegar a Chile, se reúne con la CMF

    El neobanco ya cuenta con productos en Brasil y México, y está en proceso en Colombia, Perú y Argentina. Actualmente cuenta con 75 millones de clientes a nivel global. Tres altos ejecutivos de la firma se reunieron con representantes del regulador en el país.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    08/06/2018 FACHADA CMF Foto: Mario Téllez / La Tercera COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO - DETALLE - SEDE - FACHADA - LOGO MARIO TELLEZ

    En enero de este año la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregó la autorización definitiva de funcionamiento a Tenpo Bank, entidad que una vez inicie su operación se convertirá en el primer neobanco del país. Pero podría ser el único por poco tiempo.

    El pasado 25 de mayo los comisionados de la CMF Bernardita Piedrabuena y Osvaldo Adasme se reunieron, vía zoom, con representantes de Revolut para escuchar su presentación sobre el neobanco de origen inglés.

    Por parte de la compañía asistieron a la cita -que duró una hora- Julien Labrot, CEO de Revolut Perú; Cristina León, international Government Affairs Manager, y Carlos Urrutia, general manager of international expansion del neobanco.

    Además de los comisionados, por parte de la CMF también concurrieron Mariela Barrenechea, directora Supervisión Prudencial de Bancos, Cooperativas y Entidades de Pagos de Bajo Valor, y Carolina Álvarez, directora Jurídica de Licenciamiento Prudencial.

    En la reunión se abordó la “elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos”, según los registros por Ley de Lobby.

    Pero junto con ello, se precisó que se realizó “una presentación sobre quién es Revolut, en qué jurisdicciones opera y bajo qué licencia opera”.

    Actualmente el neobanco cuenta con 75 millones de clientes retail alrededor del mundo, y en 2025 alcanzó los 767 mil clientes empresas, según su última memoria anual.

    Durante el ejercicio pasado registró ingresos por 4.500 millones de libras esterlinas (US$6.100 millones) y un beneficio antes de impuestos de 1.700 millones de libras esterlinas (US$2 mil millones). La empresa ya opera en más de 40 mercados a nivel global. Y va por muchos más.

    En su carta a las accionistas contenida en la memoria 2025, el CEO y cofundador, Nik Storonsky, destacó que “obtuvimos una nueva autorización bancaria en Colombia y una licencia bancaria en México, además de la aprobación preliminar para una licencia de pagos en los Emiratos Árabes Unidos y la autorización completa para emitir instrumentos de pago prepago en India. También anunciamos una adquisición estratégica en Argentina y nuestra intención de solicitar una licencia bancaria completa en Sudáfrica, lo que marca nuestra primera expansión planificada en el continente africano”.

    A inicio de enero, Urrutia ya había adelantado a Pulso sus intenciones de llegar a Chile.

    En esa línea, detalló que “ya estamos con productos en los mercados de Brasil y México. Estamos en proceso en Colombia, Perú y Argentina. Y no vamos a parar ahí. Vamos a seguir viendo países nuevos de América Latina”.

    “La pregunta, más que si vamos a entrar a Chile, es cuándo. La ambición de nuestro fundador es llegar a 100 países con 100 millones de usuarios diarios. Con eso en mente, te imaginarás que la ambición definitivamente cubre llegar a países como Chile. Vemos que es un país con una población interesante, con un grado importante de adopción de servicios digitales, y vemos que es un país estable“, agregó.

    Más sobre:BancaRevolutNeobancoCMF

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senador Castro (PS) valora “hoja de ruta” presentada por Arrau en seguridad, pero critica ausencia de plazos y metas trazables

    Metro de Santiago informa de servicio parcial en línea 4 por persona en las vías: cinco estaciones cerradas

    “Es una cuestión de bien común”: Rabat evita polemizar con Desbordes por cárcel en Santiago y llama a la generosidad

    CAP negocia con Aceros AZA para traspasar los activos siderúrgicos de Huachipato

    Petro afirma que Trump “traiciona” su acuerdo de no intervenir en Colombia con su apoyo a De la Espriella

    Detienen a dos prófugos de la banda de “Los Costeños” que se encontraban en Colombia y Venezuela

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senador Castro (PS) valora “hoja de ruta” presentada por Arrau en seguridad, pero critica ausencia de plazos y metas trazables
    Chile

    Senador Castro (PS) valora “hoja de ruta” presentada por Arrau en seguridad, pero critica ausencia de plazos y metas trazables

    Metro de Santiago informa de servicio parcial en línea 4 por persona en las vías: cinco estaciones cerradas

    “Es una cuestión de bien común”: Rabat evita polemizar con Desbordes por cárcel en Santiago y llama a la generosidad

    CAP negocia con Aceros AZA para traspasar los activos siderúrgicos de Huachipato
    Negocios

    CAP negocia con Aceros AZA para traspasar los activos siderúrgicos de Huachipato

    Neobanco de origen inglés Revolut, que pretende llegar a Chile, se reúne con la CMF

    Fiscal nacional económico alerta al Senado por recorte presupuestario de 15% desde 2018: advierte impacto en investigaciones, dotación y estudios de mercado

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    Técnico del Congo aborda las alternativas para el amistoso contra la Roja: “Las dos selecciones tienen ganas de jugar”
    El Deportivo

    Técnico del Congo aborda las alternativas para el amistoso contra la Roja: “Las dos selecciones tienen ganas de jugar”

    Prodigio y acérrimo lector: la historia de Victor Wembanyama, el gran líder de los Spurs que va por el anillo de la NBA

    Los detalles del fenómeno Tim Payne: de 4.000 seguidores a convertirse en una de las historias virales del Mundial

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Del conservatorio a las historias de taxi: Carla Serón, la chilena clave en el nuevo show de Ricardo Arjona
    Cultura y entretención

    Del conservatorio a las historias de taxi: Carla Serón, la chilena clave en el nuevo show de Ricardo Arjona

    Espías del público y payasos locos: las mil vidas de Allen Ginsberg junto a Bob Dylan

    Fallece Peabo Bryson, voz de clásicos de Disney y ganador del Festival de Viña el año 2000

    Petro afirma que Trump “traiciona” su acuerdo de no intervenir en Colombia con su apoyo a De la Espriella
    Mundo

    Petro afirma que Trump “traiciona” su acuerdo de no intervenir en Colombia con su apoyo a De la Espriella

    Londres apunta a “continuos errores” de Rusia en ataques, con “consecuencias letales” para su propia población

    Irán acusa a Estados Unidos de violar del nuevo el alto el fuego con sus ataques a un buque y la isla de Qeshm

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada
    Paula

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”