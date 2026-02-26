SUSCRÍBETE
    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones

    El Departamento del Tesoro estadounidense informó sobre la autorización que se hará efectiva siempre que las compañías se aseguren que el combustible irá a manos de ciudadanos y empresas del sector privado.

    Por 
    Lya Rosen

    El Departamento del Tesoro estadounidense informó este miércoles que Estados Unidos autoriza la venta de petróleo y gas a Cuba siempre y cuando las empresas se aseguren que el combustible irá a manos de ciudadanos y empresas del sector privado.

    La Oficina para el Control de los Activos Extranjeros (OFAC) de dicho departamento publicó en su sitio web el anuncio de la reexportación desde EE.UU. a la isla caribeña de petróleo venezolano, junto con una guía de las condiciones a seguir.

    “Para ser autorizadas, las exportaciones deben ser al mismo tiempo para uso del sector privado cubano y para actividades del sector económico privado, incluidas las necesidades humanitarias”, detalló la nota de la agencia de la OFAC que administra y aplica sanciones económicas y comerciales.

    Jiang Biao

    El texto además explica que “el gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP”.

    La guía también deja en claro que las transacciones que involucren o beneficien al ejército cubano u otras instituciones gubernamentales no estarían cubiertas.

    Como consignó Las Américas, tras la captura del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense, Washington anunció sanciones para los países o empresas que quisieran exportar petróleo a Cuba, lo que condujo a La Habana a una situación crítica.

    Luego de esto, el régimen castrista, ya inmerso en una grave crisis económica desde hace décadas, anunció que estaba dispuesto a negociar y paralelamente flexibilizó las medidas internas para importar petróleo.

    Fue así como, por primera vez en casi 70 años, la isla comunista autorizó la importación de combustible por vías privadas.

    Más sobre:Estados UnidosCubaPetróleoEmpresas privadasDepartamento del TesoroOficina para el Control de los Activos ExtranjerosMundo

    COMENTARIOS

