Israel advierte a Trump que mantendrá ofensiva en el Líbano pese a inminente acuerdo con Irán

El gobierno de Israel comunicó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su determinación de preservar la libertad de acción militar en el Líbano independientemente de lo que se estipule en el posible acuerdo entre Irán y Washington.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó este domingo la valoración que tuvo de la conversación concretada con Trump, quien le dio garantías de que “Israel tiene derecho a defenderse contra las amenazas en cualquier frente, Líbano incluido”.

“Expresé al presidente Trump mi profundo agradecimiento por su firme compromiso con la seguridad de Israel (...) La asociación entre nosotros y entre nuestros dos países ha sido probada en el campo de batalla y nunca ha sido más fuerte. Mi política, al igual que la política del presidente Trump, sigue siendo inalterable: Irán no tendrá armas nucleares", apunto Netanyahu a través de X.

En tanto, fuentes oficiales israelíes apuntaron que han “dejado claro a los estadounidenses” que Israel preservará su “libertad de acción operativa en todos los sectores, incluido el Líbano, para proteger a nuestros ciudadanos y soldados y evitar que surjan amenazas contra nosotros” para la cadena CBS.

El mandatario estadounidense anunció el pasado sábado que el pacto con Irán está “en gran parte negociado” y reabriría el estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el tránsito del petróleo.

Según el secretario de Estado de la administración de Trump, Marco Rubio, el anuncio entre Teherán y Washington estaría previsto para este domingo. No obstante, el propio Donald Trump precisó que las negociaciones se mantienen en curso y que Estados Unidos no se precipitará en firmar un acuerdo.

La situación en el Líbano se ha vuelto un punto crítico de la negociación debido a que Teherán vincula el éxito del acuerdo al cese de las hostilidades israelíes en ese territorio. Cabe recordar que, tras el estallido del conflicto en 2023 contra las milicias chiíes de Hezbolá, principal aliado de Irán; las fuerzas de Israel mantienen ocupado el sur del país vecino desde finales del año pasado.