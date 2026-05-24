Dos aeronaves militares de Estados Unidos sobrevolaron este sábado Caracas y aterrizaron en la embajada estadounidense en Venezuela, en el marco de un simulacro autorizado previamente por el gobierno venezolano.

La operación involucró a dos aeronaves MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines, capaces de operar como helicóptero y avión turbohélice, que llegaron hasta la sede diplomática estadounidense en la capital venezolana.

El gobierno de Venezuela presentó el operativo como un simulacro de evacuación ante eventuales emergencias médicas o situaciones catastróficas, solicitado por la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Aeronaves militares de EE.UU. sobrevuelan Caracas en simulacro autorizado por Venezuela Europa Press/Contacto/Jimmy Vill

En paralelo, Washington lo describió como un ejercicio de respuesta rápida, orientado a mostrar la capacidad de despliegue militar ante emergencias. En el operativo también participó el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, quien observó la maniobra en persona.

Durante el simulacro, las aeronaves aterrizaron en la embajada estadounidense, mientras equipos de emergencia locales participaron en el ejercicio. Según reportes, la actividad generó atención entre vecinos y también protestas contra la presencia militar estadounidense.

La operación se desarrolló en un contexto regional marcado por mayores tensiones entre Estados Unidos y Cuba, en medio del endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana y de una crisis económica y energética en la isla.

Aeronaves militares de EE.UU. sobrevuelan Caracas en simulacro autorizado por Venezuela Jiang Biao

Presencia militar estadounidense en Venezuela

El ejercicio ocurre casi cinco meses después de la operación militar en la que fue capturado el expresidente venezolano Nicolás Maduro, hecho que marcó un cambio en la relación entre Washington y Caracas.

Según reportes internacionales, la embajada de Estados Unidos en Caracas fue reabierta tras esos hechos y el simulacro buscó reforzar los protocolos de respuesta ante posibles emergencias en la sede diplomática.

El sobrevuelo también se produjo en momentos en que Estados Unidos mantiene presencia militar en el Caribe, con unidades desplegadas cerca de la costa venezolana, en el marco de su estrategia regional.