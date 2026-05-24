Rusia lanza uno de sus mayores ataques contra Kiev con 600 drones y 90 misiles

Rusia lanzó durante la madrugada de este domingo uno de sus bombardeos más intensos contra Kiev desde el inicio de la invasión, en un ataque que dejó al menos cuatro personas fallecidas y más de 80 heridas en Ucrania.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, el Kremlin empleó 690 aparatos de ataque aéreo, entre ellos 90 misiles y 600 drones de distintos tipos. Las autoridades ucranianas también reportaron el uso de un misil balístico de alcance intermedio.

El principal objetivo del ataque fue la capital, Kiev, donde el alcalde Vitali Klitschko informó de dos personas muertas y 56 heridas. En la región de Kiev, las autoridades reportaron otros dos fallecidos y nueve lesionados.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó que Rusia lanzó un misil hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear, y acusó al régimen de Vladimir Putin de atacar infraestructura civil.

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“Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas”, denunció Zelenski en Telegram. “Están completamente locos”, agregó.

De acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana, durante el ataque fueron derribados 549 drones y 55 misiles rusos. La ofensiva se produjo después de que Zelenski alertara públicamente que Moscú estaría preparando un ataque combinado de gran alcance contra Ucrania, incluida Kiev.

La Embajada de Estados Unidos en Kiev también había emitido una advertencia sobre la posibilidad de un ataque aéreo de gran magnitud durante las siguientes 24 horas, aunque sin precisar el tipo de armamento que podría emplear Rusia.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó el uso de misiles Oreshnik, Kinzhal y Tsirkon, además de drones de ataque. Según Moscú, los objetivos eran “instalaciones de mando militar, bases aéreas y empresas de la industria de defensa en Ucrania”.

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Rusia afirma que fue una represalia

El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, aseguró que la ofensiva fue una respuesta al ataque ucraniano del jueves contra una residencia de estudiantes de la Universidad Pedagógica de Lugansk, en una zona ocupada por Moscú.

Según Rusia, ese ataque dejó 21 muertos y 63 heridos. Medvédev insinuó que Ucrania habría ejecutado esa ofensiva para provocar “bombardeos masivos contra Kiev” y así pedir más dinero y armas.

Kiev negó haber apuntado contra objetivos civiles y sostuvo que atacó una unidad rusa de drones estacionada en la región.