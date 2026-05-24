Marco Rubio afirma que acuerdo entre EE.UU. e Irán podría ser detallado este domingo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un acto en Italia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó este domingo los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán tras más de un mes de una débil tregua.

Fue el pasado sábado que el presidente estadounidense apuntó que el pacto con Irán está “en gran parte negociado” y reabriría el estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el tránsito del petróleo.

Tal como anunció Trump, el anuncio entre Teherán y Washington estaría previsto para este domingo. “Nadie ha sido más firme en este tema que el presidente Trump”, afirmó Rubio en el marco de su viaje a Nueva Delhi en India.

“La idea de que de alguna manera este presidente... va a aceptar un acuerdo que, a fin de cuentas, termine colocando a Irán en una posición más fuerte en lo que respecta a sus ambiciones nucleares es absurda”, aseveró Rubio sobre las críticas de los partidarios de Trump a las negociaciones con Teherán.

Si bien Estados Unidos reporta que Irán se comprometería a entregar sus reservas de uranio, la agencia de noticias Tasnim reportó que Irán no ha aceptado ninguna medida en el ámbito nuclear.

Asimismo, Rubio señaló que espera “buenas noticias” en las próximas horas respecto a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump conversó por teléfono el sábado con líderes de países árabes y de mayoría musulmana, entre ellos Catar, Pakistán, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, quienes manifestaron su respaldo a la última propuesta para poner fin a la guerra. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha instado en los últimos días a Estados Unidos a reanudar las hostilidades.