Coche bomba detona contra un tren en Pakistán y deja al menos 24 personas fallecidas

Un coche bomba detonó este domingo cerca de una estación de trenes en Quetta, provincia de Baluchistán en Pakistán. Por el momento hay más de 24 personas fallecidas, entre ellas, el hombre que iba dentro de vehículo, y más de setenta heridos.

El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), un grupo armado que exige la independencia del gobierno central y que ha sido catalogado como terrorista por varios países, reivindicó la autoría del ataque en un comunicado enviado a los medios .

La organización afirmó que su objetivo era un tren que transportaba personal de seguridad.

Pero la explosión volcó al menos dos trenes, alcanzó a varias viviendas de la zona y vehículos que estaban en el lugar.

Sobre este hecho el Ministerio de Ferrocarriles de Pakistán informó que “un tren lanzadera procedente de Quetta Cantt fue alcanzado por una explosión cerca de Chaman Phatak”. También dijeron que enviaron un camión de rescate y un tren de socorro al sitio.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, envió condolencias a las familias y condenó el hecho, señalando que “tales actos cobardes de terrorismo no pueden debilitar la determinación del pueblo de Pakistán. Seguimos firmes en nuestra resolución de eliminar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones”.

No es la primera vez que este grupo pone el foco de sus ataques en las estaciones de trenes de Quetta. En marzo del año pasado secuestraron un ferrocarril con más de 400 personas a bordo, entre ellas miembros de las fuerzas y militares del país.

En aquella instancia aseguraron haber liberado a pasajeros civiles y amenazaron con matar a los rehenes militares si el gobierno intentaba una ofensiva. Tras dos días de negociaciones decenas de personas fallecieron.

Baluchistán es una de las zonas más pobres de Pakistán, pese a tener reservas de minerales como oro, cobre y gas, haciéndolo atractivo para inversores.

Sin embargo, debido a los constantes conflictos en la zona muchos proyectos mineros han sido detenidos.