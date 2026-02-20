Estas son las armas que EEUU tiene en Medio Oriente y que podría usar en un potencial ataque a Irán. Foto: archivo.

Durante el último mes, Estados Unidos ha incrementado su capacidad de fuego en Medio Oriente, a través del despliegue de nuevos destructores, aviones de guerra y sistemas de defensa aérea, así como del portaaviones USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, que se encuentra en camino a la región.

El presidente Donald Trump ha declarado que estaría dispuesto a ordenar una ofensiva contra Irán , en caso de que las conversaciones entre Washington y Teherán no lleguen a un acuerdo que permita frenar el programa nuclear iraní .

Pese a que la Casa Blanca ha afirmado que su administración prefiere la vía diplomática, el mandatario ha esbozado una serie de amenazas contra el país y ha criticado fuertemente a sus líderes.

En una entrevista con la revista Politico publicada a mediados de enero, Trump pidió “un nuevo liderazgo” en Irán, luego de que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, lo culpara de las manifestaciones en su país.

Cabe recordar que las protestas masivas en Irán se desencadenaron a finales de diciembre, principalmente a raíz de la agravada crisis económica.

Las estimaciones sobre el número de muertos por la represión de las fuerzas del orden varían. Sin embargo, algunos reportes aseguran que se trata de decenas de miles de fallecidos.

Refiriéndose a Jamenei, Trump declaró en enero: “Ese hombre es un enfermo que debería gobernar su país correctamente y dejar de matar gente. Su país es el peor lugar del mundo para vivir, debido a un liderazgo deficiente”.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha advertido que una ofensiva contra Irán o sus líderes desencadenaría represalias y un conflicto mayor .

Mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen latentes, y ambos países desarrollan conversaciones para llegar a un potencial acuerdo sobre el programa nuclear iraní, Washington acumula recursos militares en la región .

Estos últimos podrían ser utilizados en caso de una eventual ofensiva.

Qué aviones militares ha desplegado Estados Unidos en Medio Oriente

Estados Unidos ha desplegado aviones F-22 y F-35, los cuales tienen la capacidad de evadir misiles tierra-aire . Se trata de los mismos modelos que escoltaron a los bombarderos furtivos B-2 cuando Trump ordenó ataques contra instalaciones nucleares de Irán en junio de 2025, en la llamada Operación Martillo de Medianoche.

El país norteamericano cuenta con aviones de interferencia EA-18G en la región . Estos podrían ser utilizados para interrumpir los lanzadores de misiles iraníes, de manera similar a como se hizo durante la misión estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela la madrugada del 3 de enero de este año, en la Operación Resolución Absoluta.

La lista de aeronaves que Washington ha desplegado en Medio Oriente también incluye cazas F-15E y F-16 .

Según afirmaron analistas al Wall Street Journal, se presume que, en caso de una potencial ofensiva, podrían ser utilizados para interceptar drones iraníes lanzados en respuesta contra Israel o bases con presencia militar estadounidense en la región.

Adicionalmente, Estados Unidos posee decenas de aviones cisterna en la región, tales como el KC-135 , los cuales podrían reabastecer cazas, bombarderos y aeronaves de apoyo, como helicópteros.

Si la potencial ofensiva se extiende, Washington podría recurrir a aviones de carga como el C-17 y el C-5 para reabastecer municiones y otros equipos.

Qué embarcaciones militares ha desplegado Estados Unidos en Medio Oriente

La Armada de Estados Unidos posee más de una decena de embarcaciones en la región, las cuales podrían apoyar una posible ofensiva contra Irán.

Esto incluye al portaaviones USS Abraham Lincoln y nueve destructores que podrían derribar misiles balísticos lanzados desde Irán, o bien, lanzar misiles de crucero Tomahawk contra objetivos en el país.

El portaaviones USS Gerald R. Ford se dirige actualmente hacia la región . Ha sido descrito por la Marina estadounidense como “la plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”, así como su portaaviones más grande y avanzado.

Entre sus características se encuentra que tiene un desplazamiento de más de 100.000 toneladas, una eslora de más de 335 metros y lleva armamento como misiles de autodefensa ESSM y el sistema de armas de corto alcance CIWS.

Previamente, en octubre, la embarcación había sido enviada desde el Mediterráneo hacia el Caribe, para así apoyar las incautaciones de petroleros sancionados por Washington y la operación para capturar al entonces líder de Venezuela, Nicolás Maduro.

En caso de que lo considere necesario, Estados Unidos también podría desplegar barcos de carga y suministro para reabastecer sus buques de guerra en medio de una ofensiva extendida.

Qué sistemas de defensa aérea ha desplegado Estados Unidos en Medio Oriente

Estados Unidos ha posicionado sus interceptores Thaad y Patriot más avanzados para proteger los activos y aliados estadounidenses en Medio Oriente .

Los primeros tienen la capacidad de interceptar misiles balísticos por encima de la atmósfera terrestre, mientras que los segundos defienden contra amenazas de menor altitud y alcance.

En junio de 2025, tras la ofensiva estadounidense contra las instalaciones nucleares iraníes, los Patriot estadounidenses y qataríes interceptaron la mayoría de los 14 misiles que Irán disparó contra la base aérea de Al Udeid en Qatar, sede del centro de mando aéreo estadounidense en la región.