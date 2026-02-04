Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU. Foto: archivo.

Fuerzas de Estados Unidos derribaron un dron de Irán que se acercaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo.

El incidente ocurrió este martes 3 de febrero, según reportaron las autoridades estadounidenses, y se posiciona en medio de un escenario en el que se han agudizado las tensiones entre Washington y Teherán.

Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha incrementado su capacidad de fuego en Medio Oriente, a través del despliegue de nuevos destructores, aviones de guerra y sistemas de defensa aérea.

El USS Abraham Lincoln también llegó a la región en el marco de estos esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump, quien ha criticado al régimen iraní por la represión de las protestas masivas y ha presionado a sus líderes para que acepten un acuerdo destinado a frenar su programa nuclear .

En una entrevista con la revista Politico publicada a mediados de enero, el mandatario estadounidense pidió “un nuevo liderazgo” en Irán, luego de que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, lo culpara de las manifestaciones en su país.

Refiriéndose a Jamenei, Trump declaró: “Ese hombre es un enfermo que debería gobernar su país correctamente y dejar de matar gente. Su país es el peor lugar del mundo para vivir, debido a un liderazgo deficiente”.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha advertido que una ofensiva contra Irán o sus líderes desencadenaría represalias y un conflicto mayor .

Qué se sabe del dron iraní que fue derribado tras acercarse al USS Abraham Lincoln

La situación de este martes ocurrió a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán , según informaron las autoridades estadounidenses.

Identificaron el dron como un Shahed-139 . A grandes rasgos, se trata de un vehículo aéreo no tripulado que se estrella contra objetivos y detona explosivos.

El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, Tim Hawkins, dijo en declaraciones rescatadas por el Washington Post que el dron volaba con intenciones poco claras y se acercó al portaaviones a pesar de que el personal estadounidense empleó medidas de desescalada . Estas últimas no fueron especificadas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó a Fox News que el dron actuó “agresivamente” al acercarse al portaaviones.

Según Hawkins, un avión de combate F-35C derribó el Shahed-139 .

Agregó que ningún miembro del personal estadounidense resultó herido, mientras que tampoco se registraron daños en los equipos.

Hasta el momento, no se tiene claridad sobre si las fuerzas estadounidenses intentaron contactar con sus homólogos iraníes para detener la situación antes de que el dron fuera derribado.

De acuerdo a Hawkins, buques iraníes y otro dron “hostigaron” a un petrolero con bandera y tripulación estadounidense apenas unas horas después del mencionado incidente.

Precisó que se trató del buque mercante Stena Imperative y que amenazaron con abordarlo y apoderarse de la embarcación .

Un destructor de misiles guiados que estaba en las cercanías, el USS McFaul, intervino y escoltó al barco hasta un lugar seguro con apoyo aéreo defensivo de las fuerzas estadounidenses , aseguró el portavoz del Comando Central.

“La agresión innecesaria de Irán cerca de las fuerzas estadounidenses, socios regionales y buques comerciales aumenta el riesgo de colisión, errores de cálculo y desestabilización regional”, denunció Hawkins.

No se tiene claridad sobre si este último incidente fue un acto de represalia por el derribo del Shahed-139.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han comentado detalles sobre los respectivos incidentes.

En medio de las presiones de Washington para que Teherán acepte un acuerdo destinado a frenar su programa nuclear, Pezeshkian afirmó la mañana del martes que instruyó al Ministerio de Asuntos Exteriores del país para que “entable negociaciones justas y equitativas” con Estados Unidos, “guiadas por los principios de la dignidad, prudencia y conveniencia”.

Sin embargo, el mandatario iraní afirmó que debe existir un “entorno adecuado” y “libre de amenazas y expectativas irrazonables”.