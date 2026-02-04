SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Las autoridades estadounidenses afirmaron que el vehículo aéreo no tripulado, identificado como un Shahed-139, volaba con intenciones poco claras y se acercó al portaaviones a pesar de que su personal empleó medidas de desescalada. Fue derribado por un avión de combate F-35C.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU. Foto: archivo.

    Fuerzas de Estados Unidos derribaron un dron de Irán que se acercaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo.

    El incidente ocurrió este martes 3 de febrero, según reportaron las autoridades estadounidenses, y se posiciona en medio de un escenario en el que se han agudizado las tensiones entre Washington y Teherán.

    Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha incrementado su capacidad de fuego en Medio Oriente, a través del despliegue de nuevos destructores, aviones de guerra y sistemas de defensa aérea.

    El USS Abraham Lincoln también llegó a la región en el marco de estos esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump, quien ha criticado al régimen iraní por la represión de las protestas masivas y ha presionado a sus líderes para que acepten un acuerdo destinado a frenar su programa nuclear.

    En una entrevista con la revista Politico publicada a mediados de enero, el mandatario estadounidense pidió “un nuevo liderazgo” en Irán, luego de que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, lo culpara de las manifestaciones en su país.

    Refiriéndose a Jamenei, Trump declaró: “Ese hombre es un enfermo que debería gobernar su país correctamente y dejar de matar gente. Su país es el peor lugar del mundo para vivir, debido a un liderazgo deficiente”.

    El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha advertido que una ofensiva contra Irán o sus líderes desencadenaría represalias y un conflicto mayor.

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU. Foto: archivo.

    Qué se sabe del dron iraní que fue derribado tras acercarse al USS Abraham Lincoln

    La situación de este martes ocurrió a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán, según informaron las autoridades estadounidenses.

    Identificaron el dron como un Shahed-139. A grandes rasgos, se trata de un vehículo aéreo no tripulado que se estrella contra objetivos y detona explosivos.

    El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, Tim Hawkins, dijo en declaraciones rescatadas por el Washington Post que el dron volaba con intenciones poco claras y se acercó al portaaviones a pesar de que el personal estadounidense empleó medidas de desescalada. Estas últimas no fueron especificadas.

    La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó a Fox News que el dron actuó “agresivamente” al acercarse al portaaviones.

    Según Hawkins, un avión de combate F-35C derribó el Shahed-139.

    Agregó que ningún miembro del personal estadounidense resultó herido, mientras que tampoco se registraron daños en los equipos.

    Hasta el momento, no se tiene claridad sobre si las fuerzas estadounidenses intentaron contactar con sus homólogos iraníes para detener la situación antes de que el dron fuera derribado.

    De acuerdo a Hawkins, buques iraníes y otro dron “hostigaron” a un petrolero con bandera y tripulación estadounidense apenas unas horas después del mencionado incidente.

    Precisó que se trató del buque mercante Stena Imperative y que amenazaron con abordarlo y apoderarse de la embarcación.

    Un destructor de misiles guiados que estaba en las cercanías, el USS McFaul, intervino y escoltó al barco hasta un lugar seguro con apoyo aéreo defensivo de las fuerzas estadounidenses, aseguró el portavoz del Comando Central.

    “La agresión innecesaria de Irán cerca de las fuerzas estadounidenses, socios regionales y buques comerciales aumenta el riesgo de colisión, errores de cálculo y desestabilización regional”, denunció Hawkins.

    No se tiene claridad sobre si este último incidente fue un acto de represalia por el derribo del Shahed-139.

    Hasta el momento, las autoridades iraníes no han comentado detalles sobre los respectivos incidentes.

    En medio de las presiones de Washington para que Teherán acepte un acuerdo destinado a frenar su programa nuclear, Pezeshkian afirmó la mañana del martes que instruyó al Ministerio de Asuntos Exteriores del país para que “entable negociaciones justas y equitativas” con Estados Unidos, “guiadas por los principios de la dignidad, prudencia y conveniencia”.

    Sin embargo, el mandatario iraní afirmó que debe existir un “entorno adecuado” y “libre de amenazas y expectativas irrazonables”.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosIránMedio OrienteMar ArábigoUSS Abraham LincolnShahedShahed-139PortaavionesDronesDronDonald TrumpTrumpAlí JameneiJameneiMasoud PezeshkianPezeshkianArmasGeopolíticaMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Lo más leído

    1.
    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    2.
    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    3.
    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    4.
    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo
    Chile

    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Tensión tras operativos en Meiggs: comerciantes informales intentaron reinstalar toldos y enfrentaron a Carabineros

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria
    Negocios

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    Santander compra un banco en Estados Unidos por un poco más de US$12 mil millones

    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21
    El Deportivo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    Los grandes tropiezan, Coquimbo pierde el invicto y la violencia se impone: lo que dejó la Fecha 1 de la Liga de Primera

    Luto en el surf chileno: fallece destacado deportista tras accidente de tránsito en La Serena

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada
    Cultura y entretención

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    El regreso de Cabo de Miedo: anuncian debut de la serie con Amy Adams y Javier Bardem

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca
    Mundo

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca

    El representante republicano que logró que los Clinton testifiquen ante el Congreso por el caso Epstein

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca
    Paula

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar