EE.UU. da un ultimátum a Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear antes de un posible ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que dio un ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, antes de un posible ataque contra Teherán y después de que el mandatario presumiese de la flota estadounidense desplegada recientemente en la región.

Ante la consulta de la prensa sobre una posible fecha límite para cerrar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, Trump aseguró desde el Despacho Oval que se comunicó directamente con Irán al respecto, pero no dio más detalles sobre sus contactos. “Solo ellos lo saben con certeza”, indicó.

Por su parte, este mismo viernes el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se mostró dispuesto a iniciar negociaciones con Washington, siempre que la Administración Trump deje de lado las exigencias “unilaterales” y se tengan en cuenta las preocupaciones “legítimas” de su país.

Europa Press/Contacto/Icana News

“Una negociación basada en amenazas, intimidación y exigencias unilaterales e ilegítimas no puede ser eficaz, y la República Islámica de Irán ciertamente no tolerará tales enfoques”, expresó el ministro, criticando la postura contradictoria de EE.UU.

En varias ocasiones Irán ya ha rechazado iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin no existen garantías de seguridad, luego de que Israel lanzara una ofensiva el pasado junio en medio de esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo.

Esto después de que el tratado firmado por ambas naciones en 2015 quedara nulo, después de que Washington decidiera retirarse de este durante el primer mandato de Trump.