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    Culto

    Debussy y Ravel protagonizan mayo en la Temporada de Cámara UC: un viaje por los grandes paisajes sonoros franceses

    El Instituto de Música UC presenta un mes estelar que combina cumbres del impresionismo, el rescate de una obra perdida de Vivaldi y la vanguardia del Festival Electroacústico.

    Por 
    Equipo de Culto

    El Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile (IMUC) despliega una nutrida agenda para mayo de 2026, consolidando su rol como epicentro de la difusión musical en el país. Con una programación que transita desde la rigurosidad del Barroco hasta la experimentación electrónica, la institución invita a la comunidad a disfrutar de una serie de conciertos con entrada gratuita, previa inscripción.

    El retorno del Barroco y el impresionismo francés

    La 62ª Temporada de Cámara UC arranca con el programa “Festín Barroco Veneciano” (5 y 6 de mayo), una cita imperdible que incluye el rescate del Trío Sonata en Sol Mayor RV 820 de Antonio Vivaldi, obra que se consideró perdida hasta 2014. La interpretación estará a cargo de los profesores Camilo Brandi, Gonzalo Beltrán y Martin Osten.

    La temporada continúa con “Maderas al viento” (12 y 13 de mayo), donde Sergio Candia y Camilo Brandi explorarán piezas del Renacimiento y Barroco para flautas y órgano de cámara. Posteriormente, el ciclo se volcará al impresionismo con “Debussy y Ravel, paisajes sonoros franceses” (19 y 20 de mayo), con obras maestras compuestas bajo el contexto de la Gran Guerra, interpretadas por Oriana Silva, Marcela Rodríguez y Celso López.

    Innovación y virtuosismo internacional

    Entre el 26 y 29 de mayo, el Campus Oriente recibirá la XI edición del Festival de Música Electroacústica UC. Este año, el encuentro se expande con obras de compositores de 12 países, sumando charlas y residencias artísticas que sitúan a Chile en la vanguardia de la creación sonora tecnológica.

    En el ámbito internacional, destaca la visita del pianista estadounidense Steven Spooner (28 de mayo). El “Artista Steinway” ofrecerá un programa lúdico que abarca desde Scarlatti y Chopin hasta transcripciones de Liszt y estudios propios que emulan los estilos de leyendas como Martha Argerich y Keith Jarrett.

    Celebración del Día de los Patrimonios

    El mes culmina con una gran fiesta cultural el sábado 30 y domingo 31 de mayo. Las actividades incluyen:

    • Coro de Estudiantes UC: Un recorrido desde el Renacimiento hasta arreglos de Víctor Jara y Violeta Parra en la Sala La Capilla de Lo Contador.
    • Jóvenes talentos: Recitales de guitarra y piano con obras de Javier Contreras y Maurice Ravel en el Centro de Extensión Oriente.
    • Bach Santiago 58: El monumental proyecto de interpretar todas las cantatas de J.S. Bach continúa bajo la dirección de Gerard Ramos en el Templo Mayor, contando con destacados solistas nacionales.

    Coordenadas: Todos los eventos cuentan con inscripción gratuita. Para asegurar su cupo y conocer el detalle de los programas, los interesados deben visitar el sitio web oficial: musica.uc.cl.

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