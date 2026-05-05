Sus Satánicas Majestades no se detienen: The Rolling Stones estrenan single “In the Stars” y anuncian disco para julio

The Rolling Stones anuncian hoy el lanzamiento de su esperado nuevo álbum de estudio Foreign Tongues, que llegará el 10 de julio a través de Polydor/Universal Music. Esta vibrante colección de 14 canciones se publica menos de tres años después de Hackney Diamonds, trabajo ganador del Premio Grammy y ampliamente aclamado por la crítica, que lideró rankings a nivel mundial y alcanzó múltiples certificaciones de platino.

El nuevo álbum será presentado con el single principal ‘In the Stars’, un tema energético y contagioso, disponible en formato digital desde este 5 de mayo junto a la canción de apertura del disco, ‘Rough and Twisted’. ‘In the Stars’ tendrá además lanzamiento en formato físico el 15 de mayo. Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood participarán hoy en un evento de lanzamiento para medios de Foreign Tongues en Brooklyn, Nueva York.

En la antesala del anuncio, la banda fue generando expectativa de manera sutil en torno a este nuevo proyecto, incluyendo el lanzamiento limitado en vinilo blanco del tema ‘Rough and Twisted’, publicado bajo el nombre The Cockroaches. Este material, que ha circulado entre fans y coleccionistas, ya ha despertado entusiasmo y especulación sobre el sonido y la dirección de Foreign Tongues, ofreciendo un primer vistazo a la energía cruda y exploratoria del álbum.

Grabado durante un período de alta creatividad, Foreign Tongues fue registrado en menos de un mes en Metropolis Studios, en el oeste de Londres, con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood trabajando nuevamente junto al productor ganador del Grammy Andrew Watt, quien también estuvo a cargo de Hackney Diamonds. El resultado es un disco dinámico y con mirada hacia el futuro, que mantiene el sonido inconfundible de la banda mientras explora nuevos territorios sonoros y líricos, consolidando aún más su legado.

El álbum incluye destacadas interpretaciones de Jagger, Richards y Wood, junto a sus colaboradores habituales Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan. También cuenta con una participación especial de Charlie Watts, registrada durante una de sus últimas sesiones antes de su fallecimiento en 2021. A esto se suman colaboraciones de reconocidos artistas invitados, entre ellos Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

Sobre el proceso de grabación, Mick Jagger señaló: “Me encanta hacer estas sesiones en Londres, en Metropolis. Fueron semanas muy intensas grabando Foreign Tongues. Teníamos 14 grandes canciones y avanzamos lo más rápido posible. Me gusta ese estudio porque no es demasiado grande y se puede sentir la pasión de todos en la sala”.

Keith Richards agregó: “El álbum Foreign Tongues tiene continuidad con Hackney Diamonds y fue genial volver a trabajar en Londres, con esa vibra que tiene la ciudad. Fue un mes de trabajo concentrado. Para mí, se trata de disfrutarlo. Me siento afortunado de poder seguir haciendo esto y ojalá dure mucho tiempo”.

Ronnie Wood comentó: “La atmósfera en el estudio fue muy creativa y toda la banda estuvo en gran forma durante todo el proceso. Muchas veces logramos la toma definitiva en el primer intento. Espero que a todos les guste”.

La llamativa portada del álbum es una pintura del destacado artista estadounidense Nathaniel Mary Quinn, quien señaló: “Crear la portada para The Rolling Stones es un honor artístico: un diálogo con una de las fuerzas más perdurables en la historia cultural”.

Foreign Tongues estará disponible en una amplia variedad de formatos, incluyendo CD, ediciones CD deluxe, cassette, múltiples versiones en vinilo (estándar y ediciones limitadas en color), ediciones exclusivas para tiendas y box sets especiales, además del single ‘In The Stars’ en formatos CD y vinilo.

Sus Satánicas Majestades no se detienen: The Rolling Stones estrenan single “In the Stars” y anuncian disco para julio