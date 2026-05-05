SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Sus Satánicas Majestades no se detienen: The Rolling Stones estrenan single “In the Stars” y anuncian disco para julio

    A menos de tres años de su último éxito, la banda confirma 14 nuevas canciones grabadas en Londres y un evento de lanzamiento global en Nueva York.

    Por 
    Equipo de Culto
    Mick Jagger

    The Rolling Stones anuncian hoy el lanzamiento de su esperado nuevo álbum de estudio Foreign Tongues, que llegará el 10 de julio a través de Polydor/Universal Music. Esta vibrante colección de 14 canciones se publica menos de tres años después de Hackney Diamonds, trabajo ganador del Premio Grammy y ampliamente aclamado por la crítica, que lideró rankings a nivel mundial y alcanzó múltiples certificaciones de platino.

    El nuevo álbum será presentado con el single principal ‘In the Stars’, un tema energético y contagioso, disponible en formato digital desde este 5 de mayo junto a la canción de apertura del disco, ‘Rough and Twisted’. ‘In the Stars’ tendrá además lanzamiento en formato físico el 15 de mayo. Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood participarán hoy en un evento de lanzamiento para medios de Foreign Tongues en Brooklyn, Nueva York.

    En la antesala del anuncio, la banda fue generando expectativa de manera sutil en torno a este nuevo proyecto, incluyendo el lanzamiento limitado en vinilo blanco del tema ‘Rough and Twisted’, publicado bajo el nombre The Cockroaches. Este material, que ha circulado entre fans y coleccionistas, ya ha despertado entusiasmo y especulación sobre el sonido y la dirección de Foreign Tongues, ofreciendo un primer vistazo a la energía cruda y exploratoria del álbum.

    Grabado durante un período de alta creatividad, Foreign Tongues fue registrado en menos de un mes en Metropolis Studios, en el oeste de Londres, con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood trabajando nuevamente junto al productor ganador del Grammy Andrew Watt, quien también estuvo a cargo de Hackney Diamonds. El resultado es un disco dinámico y con mirada hacia el futuro, que mantiene el sonido inconfundible de la banda mientras explora nuevos territorios sonoros y líricos, consolidando aún más su legado.

    El álbum incluye destacadas interpretaciones de Jagger, Richards y Wood, junto a sus colaboradores habituales Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan. También cuenta con una participación especial de Charlie Watts, registrada durante una de sus últimas sesiones antes de su fallecimiento en 2021. A esto se suman colaboraciones de reconocidos artistas invitados, entre ellos Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

    Sobre el proceso de grabación, Mick Jagger señaló: “Me encanta hacer estas sesiones en Londres, en Metropolis. Fueron semanas muy intensas grabando Foreign Tongues. Teníamos 14 grandes canciones y avanzamos lo más rápido posible. Me gusta ese estudio porque no es demasiado grande y se puede sentir la pasión de todos en la sala”.

    Keith Richards agregó: “El álbum Foreign Tongues tiene continuidad con Hackney Diamonds y fue genial volver a trabajar en Londres, con esa vibra que tiene la ciudad. Fue un mes de trabajo concentrado. Para mí, se trata de disfrutarlo. Me siento afortunado de poder seguir haciendo esto y ojalá dure mucho tiempo”.

    Ronnie Wood comentó: “La atmósfera en el estudio fue muy creativa y toda la banda estuvo en gran forma durante todo el proceso. Muchas veces logramos la toma definitiva en el primer intento. Espero que a todos les guste”.

    La llamativa portada del álbum es una pintura del destacado artista estadounidense Nathaniel Mary Quinn, quien señaló: “Crear la portada para The Rolling Stones es un honor artístico: un diálogo con una de las fuerzas más perdurables en la historia cultural”.

    Foreign Tongues estará disponible en una amplia variedad de formatos, incluyendo CD, ediciones CD deluxe, cassette, múltiples versiones en vinilo (estándar y ediciones limitadas en color), ediciones exclusivas para tiendas y box sets especiales, además del single ‘In The Stars’ en formatos CD y vinilo.

    Sus Satánicas Majestades no se detienen: The Rolling Stones estrenan single “In the Stars” y anuncian disco para julio

    Más sobre:MúsicaThe Rolling StonesMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal

    Fiscalía detalla las influencias que habría ejercido Joaquín Lavín León en la Municipalidad de Maipú

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 4

    Poduje responde a críticas a su estilo tras reunión con Kast: “Siempre uno puede mejorar las formas”

    Cine, memoria y compromiso: FEMCINE 16 dedica un foco a la aclamada cineasta española Icíar Bollaín

    Lo más leído

    1.
    Jamiroquai viene a Chile: la banda alista concierto en la capital para septiembre

    Jamiroquai viene a Chile: la banda alista concierto en la capital para septiembre

    2.
    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Servicios

    Estos son los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes en mayo

    Estos son los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes en mayo

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    Fiscalía detalla las influencias que habría ejercido Joaquín Lavín León en la Municipalidad de Maipú
    Chile

    Fiscalía detalla las influencias que habría ejercido Joaquín Lavín León en la Municipalidad de Maipú

    Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 4

    Poduje responde a críticas a su estilo tras reunión con Kast: “Siempre uno puede mejorar las formas”

    Regulador de Estados Unidos plantea que empresas reporten sus resultados cada 6 meses
    Negocios

    Regulador de Estados Unidos plantea que empresas reporten sus resultados cada 6 meses

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional

    La confianza detrás de la ingeniería

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal
    Tendencias

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Arsenal derriba al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y regresa a la final de la Champions League después de 20 años
    El Deportivo

    Arsenal derriba al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y regresa a la final de la Champions League después de 20 años

    Repasa el triunfo de Arsenal sobre Atlético de Madrid que lo clasifica a la final de la Champions League

    Actas de directorio, computadores requisados y gerentes declarando hace meses: el allanamiento al CDA que remece a la U

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)
    Tecnología

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour
    Cultura y entretención

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    Cine, memoria y compromiso: FEMCINE 16 dedica un foco a la aclamada cineasta española Icíar Bollaín

    We Are The Grand lanza su colaboración junto a Delfina Campos

    Denuncian que Narges Mohammadi, ganadora iraní del Nobel de Paz, está “entre la vida y la muerte”
    Mundo

    Denuncian que Narges Mohammadi, ganadora iraní del Nobel de Paz, está “entre la vida y la muerte”

    Los drones de fibra óptica de Hezbolá: el arma de la milicia libanesa para evadir la detección israelí

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera
    Paula

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton