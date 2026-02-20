SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump anuncia que su decisión sobre Irán estará en unos días y que la Junta de Paz “supervisará” a la ONU

    El presidente de Estados Unidos sugirió que una resolución sobre Teherán, y por ende un posible ataque militar por parte de su ejército, podría llegar dentro de 10 a 15 días.

    Por 
    Lya Rosen

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que una decisión sobre Irán podría llegar dentro de los próximos días, además de que imagina que su Junta de la Paz dominará las Naciones Unidas.

    “Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo”, dijo Trump en relación a Teherán en su extenso discurso durante la reunión inaugural de su Junta de Paz, que se realizó durante esta jornada en la ciudad de Washington.

    “Lo sabrán probablemente en los próximos 10 días, pero esta reunión de hoy demuestra que, con un liderazgo decidido, nada es imposible” detalló, para luego advertir sobre las negociaciones con la República Islámica sobre su programa nuclear: “Tenemos que llegar a un acuerdo significativo, de lo contrario sucederán cosas malas”.

    Aunque unas horas más tarde extendió el plazo para tomar una decisión, diciéndoles a los periodistas en el Air Force One que sería de “10 a 15 días, prácticamente como máximo”.

    “O llegamos a un acuerdo o será una desgracia para ellos”, apuntó.

    Como detalló CNN, el ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, pero el jefe de Estado nortemericano aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones.

    De acuerdo a distintas fuentes, el líder republicano ha argumentado en privado tanto a favor como en contra de la acción militar y consultado tanto a asesores y aliados sobre cuál es la mejor opción.

    Mientras los legisladores demócratas y algunos republicanos han expresado su oposición a cualquier posible acción militar estadounidense en territorio iraní sin la aprobación del Congreso.

    En sus intervención ante la junta, Trump señaló también que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, quien también es su yerno, tuvieron “algunas reuniones muy buenas” con Teherán.

    “A lo largo de los años se ha demostrado que no es fácil llegar a un acuerdo significativo con Irán”, afirmó, añadiendo que “de lo contrario, ocurren cosas malas”.

    A esto se suman las palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien este miércoles advirtió que Irán sería “muy inteligente” si llegara a un acuerdo con EE.UU.

    La Junta de Paz “supervisará” a la ONU

    Durante la cita en Washington, en compañía de los diferentes líderes que forman parte de su Junta de Paz, Trump dijo que imagina que este comité vigilará a las Naciones Unidas, aumentando las preocupaciones de que busca suplantar al organismo mundial con su propia entidad.

    “La Junta de Paz prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen correctamente”, afirmó el mandatario.

    Sin embargo, el magnate no sugirió la eliminación total de la ONU, afirmando en cambio que la entidad debería fortalecerse para abordar mejor los problemas mundiales como no lo ha hecho en los últimos años, como consignó CNN.

    “Nos aseguraremos de que sus instalaciones sean buenas. Necesitan ayuda, y necesitan ayuda financiera. Les ayudaremos financieramente y nos aseguraremos de que las Naciones Unidas sean viables”, señaló Trump.

    Esto último en directa relación a los problemas financieros que ha tenido la ONU por es la deuda de casi US$4.000 millones que tiene EE.UU. con el organismo por no pagar sus cuotas somo miembro.

    Una situación que de acuerdo a su secretario general, António Guterres, puede llevar a las Naciones Unidas a un “colapso financiero inminente”.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosIránJunta de PazONUMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno

    Argentina: se registran disturbios frente al Congreso durante protesta contra la reforma laboral de Milei

    Trump anuncia durante la reunión de la Junta de Paz que nombrará enviado especial a su yerno Jared Kushner

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    Cuatro de los mayores bancos en Chile enfrentarán negociaciones con sus sindicatos este año

    Arresto del expríncipe Andrés por caso Epstein remece a la monarquía británica

    Lo más leído

    1.
    Argentina: se registran disturbios frente al Congreso durante protesta contra la reforma laboral de Milei

    Argentina: se registran disturbios frente al Congreso durante protesta contra la reforma laboral de Milei

    2.
    Rey Carlos III afirma que “la ley debe seguir su curso” tras detención del expríncipe Andrés

    Rey Carlos III afirma que “la ley debe seguir su curso” tras detención del expríncipe Andrés

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno
    Chile

    Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno

    Fiscalía investiga exceso de velocidad en fatal explosión de camión de gas que deja cuatro fallecidos y 17 heridos en Renca

    Alcalde de Coyhaique sale al paso en medio de controversia por Los Vásquez: “Es una presentación irresponsable y oportunista”

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal
    Negocios

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    Cuatro de los mayores bancos en Chile enfrentarán negociaciones con sus sindicatos este año

    Fitch Ratings y clasificación de riesgo de Chile: “Es importante restaurar la credibilidad en la política fiscal”

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    El suplicio de Carlos Palacios en Boca Juniors
    El Deportivo

    El suplicio de Carlos Palacios en Boca Juniors

    La medida de la FIFA contra Independiente que pone freno al fichaje de Maximiliano Gutiérrez

    Se va del colista de la liga: Ignacio Saavedra tiene nuevo equipo en el fútbol de Rusia

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic
    Tecnología

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO
    Cultura y entretención

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Maite Alberdi y su filme sobre un embarazo fingido: “Este es mi documental más radical”

    Desapego: escucha el nuevo adelanto del EP de Ana Tijoux & DJ Dacel

    Trump anuncia que su decisión sobre Irán estará en unos días y que la Junta de Paz “supervisará” a la ONU
    Mundo

    Trump anuncia que su decisión sobre Irán estará en unos días y que la Junta de Paz “supervisará” a la ONU

    Argentina: se registran disturbios frente al Congreso durante protesta contra la reforma laboral de Milei

    Trump anuncia durante la reunión de la Junta de Paz que nombrará enviado especial a su yerno Jared Kushner

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder
    Paula

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?