Trump anuncia que su decisión sobre Irán estará en unos días y que la Junta de Paz “supervisará” a la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que una decisión sobre Irán podría llegar dentro de los próximos días, además de que imagina que su Junta de la Paz dominará las Naciones Unidas.

“Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo”, dijo Trump en relación a Teherán en su extenso discurso durante la reunión inaugural de su Junta de Paz, que se realizó durante esta jornada en la ciudad de Washington.

“Lo sabrán probablemente en los próximos 10 días, pero esta reunión de hoy demuestra que, con un liderazgo decidido, nada es imposible” detalló, para luego advertir sobre las negociaciones con la República Islámica sobre su programa nuclear: “ Tenemos que llegar a un acuerdo significativo, de lo contrario sucederán cosas malas” .

Aunque unas horas más tarde extendió el plazo para tomar una decisión, diciéndoles a los periodistas en el Air Force One que sería de “10 a 15 días, prácticamente como máximo”.

“O llegamos a un acuerdo o será una desgracia para ellos”, apuntó.

Como detalló CNN, el ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, pero el jefe de Estado nortemericano aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones.

De acuerdo a distintas fuentes, el líder republicano ha argumentado en privado tanto a favor como en contra de la acción militar y consultado tanto a asesores y aliados sobre cuál es la mejor opción.

Mientras los legisladores demócratas y algunos republicanos han expresado su oposición a cualquier posible acción militar estadounidense en territorio iraní sin la aprobación del Congreso.

En sus intervención ante la junta, Trump señaló también que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, quien también es su yerno, tuvieron “algunas reuniones muy buenas” con Teherán.

“A lo largo de los años se ha demostrado que no es fácil llegar a un acuerdo significativo con Irán”, afirmó, añadiendo que “de lo contrario, ocurren cosas malas” .

A esto se suman las palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien este miércoles advirtió que Irán sería “muy inteligente” si llegara a un acuerdo con EE.UU.

La Junta de Paz “supervisará” a la ONU

Durante la cita en Washington, en compañía de los diferentes líderes que forman parte de su Junta de Paz, Trump dijo que imagina que este comité vigilará a las Naciones Unidas, aumentando las preocupaciones de que busca suplantar al organismo mundial con su propia entidad.

“La Junta de Paz prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen correctamente” , afirmó el mandatario.

Sin embargo, el magnate no sugirió la eliminación total de la ONU, afirmando en cambio que la entidad debería fortalecerse para abordar mejor los problemas mundiales como no lo ha hecho en los últimos años, como consignó CNN.

“Nos aseguraremos de que sus instalaciones sean buenas. Necesitan ayuda, y necesitan ayuda financiera. Les ayudaremos financieramente y nos aseguraremos de que las Naciones Unidas sean viables” , señaló Trump.

Esto último en directa relación a los problemas financieros que ha tenido la ONU por es la deuda de casi US$4.000 millones que tiene EE.UU. con el organismo por no pagar sus cuotas somo miembro.

Una situación que de acuerdo a su secretario general, António Guterres, puede llevar a las Naciones Unidas a un “colapso financiero inminente”.