Por qué EEUU enviará a Medio Oriente el USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande y avanzado

En medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, el Pentágono enviará su portaaviones más grande y avanzado a Medio Oriente.

Según confirmaron al Wall Street Journal dos funcionarios estadounidenses familiarizados con su despliegue, el USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque llegarán a la región tras pasar varios meses en el Caribe y el Mediterráneo.

De esta manera, el portaaviones se unirá al USS Abraham Lincoln y a otros nueve buques de guerra que ya operan en Medio Oriente .

La medida se posiciona en un escenario en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a Irán para que haga concesiones sobre su programa nuclear .

A principios de febrero, funcionarios de ambos países tuvieron una ronda inicial de conversaciones sobre este tema en Mascate, capital de Omán.

Se trató de la primera instancia desde mayo del año pasado en que representantes estadounidenses e iraníes se reunieron para discutir sobre asuntos nucleares.

En los últimos meses, Trump ha afirmado que estaría dispuesto a ordenar una ofensiva contra Irán y ha criticado al régimen iraní por la represión de las protestas masivas .

Estas iniciaron en diciembre de 2025, principalmente a raíz de la agravada situación económica que enfrenta el país.

Las medidas de represión para controlar las manifestaciones han dejado decenas de miles de muertos, según denuncian organizaciones que velan por los derechos humanos.

Pese a que Trump ha advertido que podría ordenar un ataque contra Irán, ha declarado que prefiere que Washington y Teherán lleguen a un acuerdo por la vía diplomática, destinado a frenar su programa nuclear .

Ha precisado que “tiene que ser un buen acuerdo: sin armas nucleares, sin misiles, sin esto, sin aquello, todas las cosas que uno quiera”.

Por qué EEUU enviará a Medio Oriente el USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande y avanzado. Foto: archivo.

Qué se sabe del despliegue del USS Gerald R. Ford de EEUU en Medio Oriente

El despliegue del USS Gerald R. Ford en Medio Oriente considera el envío de docenas de cazas y aviones de vigilancia adicionales a la región , según afirmaron los funcionarios estadounidenses al citado periódico.

Durante el último mes, Estados Unidos también ha enviado una serie de nuevos destructores, buques de guerra y sistemas de defensa aérea .

El USS Gerald R. Ford, en particular, ha sido descrito por la Marina del país norteamericano como “la plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”. Se trata de su portaaviones más grande y avanzado.

Previamente, en octubre, la embarcación había sido enviada desde el Mediterráneo hacia el Caribe, para así apoyar las incautaciones de petroleros sancionados por Washington y la operación para capturar al entonces líder de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue detenido por las fuerzas estadounidenses en una ofensiva realizada en Caracas la madrugada del 3 de enero.